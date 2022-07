V Táboře začal festival Mighty Sounds, čeká 10.000 lidí, vstupné zdražilo

Tábor - Kolem 10.000 lidí čekají pořadatelé festivalu Mighty Sounds, který dnes začal na táborském letišti Čápův dvůr. Nabídne desítky kapel zaměřených na ska, punk či reggae. Akce se koná po dvouleté, covidem vynucené pauze. Loni i předloni ji organizátoři zrušili. Vstupné pořadatelé zdražili o několik stokorun. Zásadní byla pomoc fanoušků, kteří si předloni koupené vstupenky většinou nechali, aby festival podpořili, řekla ČTK jeho mluvčí Markéta Broumová. Mighty Sounds potrvá do neděle.

"Po dvou letech, kdy festival nebyl, není finančně v úplně dobré kondici. Zatím ho ale drží nad vodou zájem fanoušků, covidová podpora ministerstva kultury, státu a partneři. Nejvíc ale v této chvíli potřebujeme, aby lidé přijeli, festival si užili a zůstali s námi ty tři dny," řekla mluvčí. Třetinu publika tvoří diváci z ciziny.

Zatím pořadatelé věří, že přijede kolem 10.000 fanoušků. Čekají, že víc lidí než dřív si koupí vstupenky až na místě. "Nedá se říci, že bychom navázali na předprodej tak, jak běžel do března 2020, kdy jsme si dělali naděje, že by to mohl být jeden z nejsilnějších ročníků. Teď jsme zhruba na devadesáti procentech toho, co bylo v minulých letech. Je otázka, kolik lidí z těch, kteří mají vstupenku od roku 2019, přijede, protože jsme žádali návštěvníky o podporu festivalu tím, že nebudou žádat vrácení vstupného," řekla mluvčí. Vstupné chtěly nazpět jen desítky lidí.

Většinu domluvených kapel se pořadatelům povedlo přeložit na letošek. Představí se tak irsko–americká kapela Dropkick Murphys, američtí Social Distortion či švédští rockeři Royal Republic. Honoráře si hudebníci vesměs nezvýšili. "Je velký zájem si zahrát. Program se trochu změnil, některé kapely zrušily turné," řekla mluvčí. Nově přijede třeba britská punková skupina Maid of Ace, kterou tvoří čtyři sestry z britského města Hastings. Program festivalu je na webu. Kolem 70 procent hudebníků je ze zahraničí.

Rozpočet festivalu je asi 15 milionů korun. Organizátoři museli mírně zdražit vstupné kvůli rostoucím nákladům, mají také méně peněz od sponzorů. Vstupenky zdražili asi o 300 korun. "Konečná cena na místě za všechny tři dny 2700 korun už odráží tuto situaci. Aby ji odrážela reálně, potřebovali bychom, aby byla ještě mnohem vyšší, ale museli jsme zvolit kompromis," řekla Broumová.

Zdražily služby. Kvůli pandemii řada dodavatelů z odvětví odešla, protože se neuživili, výběr je tak menší. Těžší bylo také sehnat brigádníky. Ceny služeb stouply podle Broumové asi o třetinu.

V areálu jsou dvě hlavní pódia a čtyři menší scény. Pořadatelé rozšířili doprovodný program, nově si lze třeba půjčit skateboard a zajezdit si s instruktorem. Nová je i odpočinková zóna, kterou připravilo Rádio 1. Organizátoři podpoří táborskou společnost Cheiron T, která pomáhá lidem v tíživých sociálních situacích. Lidé mohou zálohovaný kelímek vhodit do sběrného boxu organizace, za každý pak festival vyplatí Cheironu T padesátikorunu.