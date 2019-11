V Táboře se pojede závod SP cyklokrosařů, Nash chce uhájit vedení

Tábor - V sobotu se pojede v Táboře čtvrtý z devíti závodů Světového poháru cyklokrosařů. Tradičně na trati areálu Komora se v pozici vedoucí ženy průběžného pořadí představí ostřílená Kateřina Nash, a to s jasným cílem - udržet bílý trikot i do dalšího pokračování seriálu. Plány na umístění v první desítce spřádá v elitní mužské kategorii Michael Boroš. K vidění bude i hvězda první velikosti současného světa cyklistiky Mathieu van der Poel z Nizozemska.

Jednačtyřicetiletá Nash žije v USA a v Evropě závodí spíše sporadicky, jenže skvělý start do SP a s ním spojený bílý trikot ji nenechaly chladnou. "Nebýt toho bílého dresu vedoucí závodnice, tak bych tady asi nebyla. Ale překopala jsem svůj program a teď mě tady čekají čtyři závody Světového poháru a pojedu i jeden z podniků Toi Toi Cupu," řekla dnes v Táboře Nash.

Na jihu Čech už dokázala závod SP v roce 2011 vyhrát. V roce 2015 tam byla pátá na mistrovství světa. V Táboře jela držitelka dvou bronzů z MS (2011 a 2017) také loňský závod SP a skončila desátá.

"Trať v Táboře je na mě trochu moc placatá, takže mi zase až tak nevyhovuje, ale samozřejmě jezdím hrozně ráda před domácími fanoušky. A samozřejmě udělám všechno, abych v Táboře obstála. Hlavní prioritou je udržet i do dalších závodů bílý dres," prohlásila Nash.

Před Nash se v roli lídra celkového pořadí představili na domácím podniku Světového poháru jen dva závodníci: v roce 2004 se totéž poštěstilo právě v Táboře Zdeňku Mlynářovi a před devíti lety v Plzni Zdeňku Štybarovi.

Táborskou trať si dnes vyzkoušel také hvězdný čtyřiadvacetiletý Nizozemec Van der Poel. Rozptýlil tak obavy, že by se mohl ze závodu na poslední chvíli omluvit poté, co mu v noci na středu zemřel ve věku 83 let dědeček, jímž nebyl nikdo jiný než legendární francouzský cyklista Raymond Poulidor.

Favorit pro závod je tak jasně daný. Na jihu Čech dvojnásobný mistr světa v cyklokrosu, který s krosem kombinuje i silnici a horská kola, absolvuje premiéru v tomto ročníku elitního seriálu. V něm si ale vedl dosud na výbornou mladý Belgičan Eli Iserbyt.

"Letos je tam Eli opravdu dobře a vyhrál všechny Světové poháry. A teď na ME také nebyl za Van der Poelem daleko, ale i tak si myslím, že Mathieu se asi jen tak porazit nenechá. On jede všechny závody vyhrát. Myslím, že se bude do budoucna více soustředit na silnici, ale nechme se překvapit, co přijde," konstatoval Boroš.

Trať bude stejná jako v posledních letech. Vedle Nash a Boroše dá reprezentační trenér Petr Dlask prostor maximálnímu možnému počtu českých závodníků. "V mládežnických kategorií nasadíme A-tým a B-tým, to samé v kategorii do 23 let, v níž může jet celkem 12 jezdců, po šesti za áčko i béčko," nastínil Dlask.

Program závodu SP v Táboře:

10:00 junioři,

11:30 muži do 23 let,

13:00 ženy elite,

14:30 muži elite.