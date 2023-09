V Táboře je vystavený patrně jediný parní motocykl v Evropě

Tábor - Patrně jediný parní motocykl v Evropě mohou lidé ode dneška vidět v Táboře. Stroj sestavený podle dobové inspirace je vystavený v pasáži Atlantis. Jeho odhadovaná hodnota činí přibližně milion korun, ale reálná cena je nevyčíslitelná, řekl ČTK jeden z autorů projektu Jiří Navara.

Fotogalerie

"Všechny bude zajímat hodnota motocyklu. Ale ona se dá velmi složitě určit, protože to je srdeční záležitost. Když něco děláte ze svého osobního zájmu, jste nadšenec, tak prostě nepočítáte koruny, protože by se to nevyplatilo," uvedl.

Parní motocykl sestrojil konstruktér Ladislav Šedivý. Trvalo mu to pět let. Šedivý měl motocykl doma a Navara se domnívá, že je škoda, když si lidé takový exponát nemohou prohlížet. "Mě to nadchlo a mrzelo mě, že je motocykl zastrčený někde v kůlně. Krásný věci je třeba dávat na odiv všem. Protože jsem toho názoru, že když vytváříme hezký prostor kolem sebe, tak se nám lépe žije. Podle mě ideální město pro žití je to, kde je plno krásných věcí, kde se nám dobře prochází, koukáte se na hezké věci, napijete se dobré kávy a tak dále," uvedl Navara. Dodal, že Šedivý v minulosti sestavil i parní automobil.

Parní motocykl je pojízdný, zvládne najednou urazit vzdálenost přibližně 20 kilometrů. Motor lze natlakovat na osm atmosfér a maximální rychlost je přibližně 30 kilometrů za hodinu. Navara dodal, že v dnešní době je podobný stroj celkem raritou. "Téměř vše je řízeno čipy a elektronicky. A najednou vidíte parní motocykl s úžasnou mechanikou a různými páčkami," uvedl.

Autoři projektu dlouho pátrali po tom, zda jde skutečně o jediný stroj svého druhu v Evropě. Nezískali žádnou informaci, že by někdo jiný parní motocykl na kontinentu měl. "Ale úplná jistota neexistuje. Můžeme jen tvrdit, že se jenom blížíme s nějakou pravděpodobností k jistotě, což platí všude ve vědě. Takže nelze vyloučit, že se někdy najednou objeví nějaký podobný unikát. Ale pátrali jsme všude možně, ptali jsme se v různých zemích i u kolegů v zahraničí a nikde o parním motocyklu nevěděli," řekl Navara.