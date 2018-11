Šumperk - Na festivalu Blues Alive v Šumperku letos vystoupili muzikanti z míst USA, kde blues pořád představuje živou folklorní tradici předávanou z generace na generaci. Pod hlavičkou North Mississippi Blues Project se spojili kytaristé RL Boyce, Kenny Brown a Robert Kimbrough. Plnému sálu zpíval také baptistický pastor, reverend Osagyefo Uhuru Sekou.

Zatímco první večer 23. ročníku Blues Alive patřil ženským hlasům, například zpěvačce Joan Osborneové, druhý den už dominovali muži. Jako první zahraniční hvězda dnes vystoupil reverend Sekou - pastor, autor několika knih a občanský aktivista, který se účastnil například masových protestů ve městě Ferguson.

Sekou ve své hudební tvorbě spojuje duchovní i světské vlivy, tedy spirituál, gospel i blues. V textech se zasazuje o svobodu a lidská práva. "V Bílém domě máme netvora," řekl v úvodu koncertu, který zahájil skladbou Resist a zakončil tradicionálem When the Saints Go Marchin In. Mezitím se pastor s dlouhými dredy stihl svléknout z obleku do nátělníku, projít s mikrofonem mezi diváky i zazpívat vleže na pódiu.

Po reverendovi dostala na festivalu prostor trojice hudebníků z oblasti, který zabírá jen pár čtverečních kilometrů a kde blues pořád žije jako autentický folklor. O několika vesnicích a městečcích na severu státu Mississippi pořadatelé festivalu hovoří jako o "bluesovém Horňácku". Na přehlídku Blues Alive pozval trojici bluesmanů brněnský hudebník Jan Švihálek, který se před časem vydal do Spojených států na cestu ke kořenům blues.

Patrně největší středoevropská přehlídka blues a příbuzných žánrů potrvá do soboty. Je několik měsíců předem vyprodaná. Pořadatelé ve čtvrtek oznámili, že získali od nadace Blues Foundation ocenění nazvané Keeping The Blues Alive Award. Podle dramaturga Ondřeje Bezra cena představuje vrchol toho, co může v žánru blues získat "nemuzikant".