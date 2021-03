V Suezu se znovu snaží uvolnit kontejnerovou loď Ever Given

Uvízlá kontejnerová loď Ever Given v Suezském průplavu na satelitním snímku společnosti Maxar Technologies z 26. března 2021.

Uvízlá kontejnerová loď Ever Given v Suezském průplavu na satelitním snímku společnosti Maxar Technologies z 26. března 2021. ČTK/AP/©Maxar Technologies

Káhira - V Suezském průplavu se dnes opět snaží uvolnit kontejnerovou loď, která tuto vodní cestu blokuje od úterý. Zástupce správy průplavu oznámil, že hlavní příčinou incidentu nemůže být silný poryv větru ani písečná bouře, jak se původně uvádělo. Na povolení použít průplav čeká podle egyptského tisku 321 lodí. Šéf správy průplavu Usáma Rabía na tiskové konferenci řekl, že až skončí vyšetřování, budou uplatněny finanční sankce.

"Silné nárazy větru a meteorologické faktory nejsou hlavní důvody potíží té lodě. Ve hře mohly být lidské chyby nebo technické problémy," řekl Rabía.

Pokud se nepodaří plavidlo Ever Given uvolnit dnes, další pokus bude následovat v neděli. Technika se snaží odebrat z jeho okolí písek a k odtahu do hlubší vody jsou připraveny tažné čluny.

Rabía také sdělil, že kormidlo a lodní šroub těžkého plavidla už jsou v chodu.

Šéf správy průplavu dodal, že někteří dopravci jsou připraveni odklonit trasy svých lodí kolem mysu Dobré naděje, ale zatím to nikdo neudělal. Trasa kolem Afriky by dopravu zboží prodloužila o dva týdny.