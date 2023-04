V Súdánu se opět bojuje, Německo oznámilo poslední evakuační let

Chartúm - V Súdánu se dnes po dočasném zmírnění opět rozhořely boje mezi armádou a polovojenskými Jednotkami rychlé podpory (RSF). Informovaly o tom televize Al-Džazíra a list The Guardian s odvoláním na svědectví místních obyvatel, která hovořila o leteckých útocích a ostřelování těžkým dělostřelectvem. Německo oznámilo, že dnes večer provede poslední evakuační let. Čína uvedla, že evakuovala většinu svých občanů. Evakuace zahájila Británie, která má v zemi na 4000 občanů. Odjezd několika set civilistů potvrdily Francie a Ukrajina. OSN dnes varovala před nanejvýš akutním nedostatkem potravin, vody, léků a paliva především v metropoli Chartúmu.

Boje mezi armádou a RSF propukly v Súdánu 15. dubna. Proměnily rezidenční čtvrti ve válečné zóny a vyžádaly si životy nejméně 427 lidí. Velká část nemocnic se kvůli konfliktu ocitla mimo provoz.

Původní klid zbraní zprostředkovaly Spojené státy a Saúdská Arábie. Americký ministr zahraničí Antony Blinken oznámil, že súdánská armáda a RSF po dvoudenních intenzivních jednáních souhlasily s třídenním příměřím platícím od půlnoci z pondělí na dnešek. Předchozí příměří válčící strany rovněž nedodržely.

Zřejmě kvůli tomu, že se opět začalo intenzivně bojovat, informovala Británie své občany v Súdánu, aby se co nejdříve dostavili na leteckou základnu na okraji Chartúmu. Země přislíbila evakuaci pouze držitelům britských pasů a jejich rodinným příslušníkům.

Podle zdroje BBC se mají Britové na základnu dopravit po vlastní ose. "Musí to být individuální rozhodnutí. Jakmile se dostanete na místo, doufejme, že vás co nejdříve posadíme do letadla," uvedl zdroj. Podle zdroje by takto mohlo být evakuováno asi 500 lidí. Britská vláda v pondělí odhadovala, že má v Súdánu 4000 občanů. Diplomaty a jejich rodiny odvezla ze země v sobotu. Ostatní Britové, kteří zůstali v Súdánu, poté svou vládu obviňovali, že je opustila.

Německo dnes informovalo, že evakuační let ze Súdánu do Jordánska, který má plánovaný odlet na dnešní večer, bude prozatím poslední. Němečtí občané, kteří v zemi zůstanou, mají být evakuováni partnerskými zeměmi.

Podle pondělního sdělení šéfa unijní diplomacie Josepa Borrella bylo ze Súdánu evakuováno více než 1000 občanů členských zemí EU. Podle českého ministerstva zahraničí, které v pondělí potvrdilo příjezd dvou Čechů evakuovaných Německem, jsou v Súdánu stále ještě čtyři čeští občané.

Francouzský prezident Emmanuel Macron dnes oznámil, že Francie ze Súdánu evakuovala 538 lidí, včetně 209 občanů Francie. V pondělí Paříž informovala, že do odvolání uzavřela v zemi své velvyslanectví.

Ukrajinská vojenská rozvědka HUR uvedla, že evakuovala 138 civilistů, včetně 87 ukrajinských občanů, z nichž většinu tvoří piloti, letečtí mechanici a jejich rodiny. Kromě toho Kyjev také ze země pomohl dostat několik občanů Gruzie a Peru. Nyní jsou v Egyptě, kde se jim dostává lékařské péče.

Úspěšnou evakuaci většiny občanů potvrdily Japonsko, Čína a JAR. Ta má v zemi dalších 12 občanů, kteří mají Súdán opustit během dneška.

Švýcarsko sdělilo, že monitoruje možnosti, jak odvézt své zbývající občany, ale že je to problematické u lidí s dvojím občanstvím, kteří tvoří většinu zbývajících Švýcarů v Súdánu. Švýcarsko uzavřelo své velvyslanectví v Súdánu a evakuovalo jeho zaměstnance. Do Bernu diplomaté s rodinami dorazili dnes brzy ráno.