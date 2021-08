V Suchánkově režijním debutu Večírek nebylo místo na herecké improvizace

Praha - Režijní debut herce Michala Suchánka Večírek je komedie o setkání bývalých spolužáků, které ztvárnili Karel Roden, Jiří Langmajer, Tatiana Dyková nebo Marek Taclík. Herci vzpomínají, že přestože to u podobných českých filmů nebývá zvykem, nebylo místo na improvizace. Režisér trval na přesném znění napsaných dialogů. "Ještě den před natáčením přišel všem od režiséra mail, v němž připomínal, abych přesně znali své repliky," řekla dnes novinářům Dyková.

Fotogalerie

Film s hudbou Jiřího Buriana bude uveden do kin 19. srpna. Scénář vycházel z úspěšné divadelní hry, kterou před sedmi lety pod stejným názvem uváděl Suchánek v režii Ondřeje Sokola v pražském Divadle Broadway. O tom, že by si v provokativním snímku zahrál, Suchánek neuvažoval. "Vzhledem k tomu, že jsem se to chtěl pokusit režírovat, tak to už by nešlo. Na všechny včetně mě by to bylo už moc. Hrál jsme v tom v divadle, takže tady jsem tu potřebu neměl," řekl ČTK Suchánek. "Pro mě je trochu hrozné, že v divadle to hráli nějací lidé a já se musel rozhodnout, že ve filmu nebudou. Protože jak se alternovali v divadle, tak herců bylo více než rolí. To se stát mně, tak si řeknu, že do divadla jsem byl autorovi dobrý, ale ve filmu se na mě vykašlal. Proto nerad to divadelní představení zmiňuju, je to nepříjemné," dodal.

Komedie Večírek začíná na oslavě kolaudace domu manželské dvojice a zároveň spolužáků Jiřího a Zdeňky Hrdových (Langmajer a Dyková). Na akci postupně přichází hloupá třídní kráska Kozouška (Nela Boudová), obhroublý třídní komik Frankie Pudil (Taclík) nebo mimořádně citlivý spolužák Richard Crha (Roden), který řeší své životní problémy příklonem k náboženství. "Jsem rád, že se nám Večírek podařilo tak výjimečně obsadit a že tihle herci excelují v rolích, v jakých je neznáme," podotkl Suchánek, který snímek s nadsázkou označil za "chytrý film na hraně tuposti".

V souvislosti s Večírkem se objevuje výraz "nekorektní humor", tomuto označení se však Suchánek brání. "To slovní spojení mi přijde divné, něco jako sójový bůček nebo smutný komik. Komik má být přece veselý," prohlásil.

Večírek se přiřadí k dalším českým komediím jako Prvok, Šampón, Tečka a Karel, Deníček moderního fotra, Matky nebo Shoky & Morthy: Poslední velká akce, které v současnosti patří k nejnavštěvovanějším filmům v českých kinech. "Filmem Večírek bychom rádi pobavili a potěšili sebe i diváky. Loni v létě jsme po první vlně koronaviru měli opravdu štěstí, že jsme dali dohromady termíny herců. Chtěli jsme divákům přinést lehkou komedii, která potěší a rozesměje. To je to, co v dnešní době asi všichni potřebujeme. Víme, že českých filmů půjde v létě do kin hodně, ale Večírek prostě k létu patří a není na co čekat," sdělila producentka snímku Monika Kristlová.