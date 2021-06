V srpnu přijde do kin dokumentární film o Janu Werichovi

Praha - Životní příběh Jana Wericha, významné postavy českých kulturních dějin, přiblíží jeho filmový dokumentární portrét. Snímek s názvem Jan Werich: Když už člověk jednou je mapuje klíčové okamžiky života Jana Wericha, vznik Osvobozeného divadla, jeho boj proti fašismu, dramatický útěk před nacisty, působení ve Spojených státech, rozčarování po návratu do Československa i spolupráci s novým režimem. Do českých kin přijde 5. srpna.

ČTK o tom za distribuční společnost Falcon informovala Marta Nosková Žurková. Dokument připravila dvojice tvůrců Martin Slunečko a Miloslav Šmídmajer. Životem a tvorbou Jana Wericha provází ve filmu Jiří Suchý, Zdeněk Svěrák, Werichova vnučka Fanča, Jiřina Bohdalová, Vladimír Just, Pavel Taussig či kamarádka Werichovy dcery Eva Tůmová. Film zavede diváky také do Werichova domu na Kampě, na jeho chalupu ve Velharticích nebo do řady divadel, kde Werich působil. Kromě mnoha ukázek z filmů a televizních her divák uvidí Jana Wericha v sekvencích z natáčení Císařova pekaře anebo z filmu Až přijde kocour.

"Nevyhnuli jsme se ani otázce celoživotního přátelství s Jiřím Voskovcem, které bylo narušeno realizací filmu Císařův pekař a Pekařův císař, kdy se Jan Werich bez souhlasu Voskovce vrátil k tématu Golema, jež spolu zpracovávali už před válkou. Premiéry Císařova pekaře v New Yorku se Voskovec nezúčastnil, ačkoli v New Yorku žil a vnímal to jako zradu. Pak ale přátelství obnovili a pravidelně si psali dlouhé dopisy. Úryvky z některých dopisů ve filmu citujeme," uvedl spoluautor filmu Martin Slunečko.

Film se zaměřuje i na Werichovo rozhodnutí znovuotevřít uprostřed 50. let své divadlo s novým partnerem Miroslavem Horníčkem. Jiří Suchý vzpomíná na svou první návštěvu představení Pěst na oko, která prý změnila jeho život. Tvrdí, že bez Voskovce a Wericha by nevznikl Semafor. Počátkem 60. let se pak Suchý stal Werichovým přítelem a důvěrníkem.

"Překvapí, že Werich hrál i v zahraničních filmech, například postavu Göringa v sovětském tendenčním filmu Pád Berlína anebo po boku Anthony Quinna ve filmu Pětadvacátá hodina. Měl být také protihráčem Jamese Bonda, po 14 dnech zkoušek nakonec ale z natáčení sešlo, stejně jako z několika dalších filmových rolí. S kamerou se nám podařilo nahlédnout do originálů scénářů filmu Falstaff, který Werich připravoval několik let a ve kterém měl hrát i Jiří Voskovec," dodal spolurežisér filmu Miloslav Šmídmajer. Podrobněji Werichovu filmovou kariéru ve filmu přiblíží Pavel Taussig.

Slavnostní premiéra bude 1. srpna v Muzeu Kampa, které na 14. června připravuje o Werichovi i divadelní představení.