V srpnu klesly průmysl i stavebnictví, obchod byl v přebytku

Praha - V Česku v srpnu meziročně klesla průmyslová výroba o 3,8 procenta, stavebnictví o 3,7 procenta a zahraniční obchod skončil s přebytkem 8,6 miliardy. Uvedl to Český statistický úřad (ČSÚ). Data předčila očekávání analytiků, trh totiž v průmyslu počítal s hlubším poklesem a v zahraničním obchodě s mírným schodkem. Ve stavebnictví pak ekonomové upozornili na vysokou srovnávací základnu z loňského roku.

Stavební produkce v srpnu meziročně klesla o 3,7 procenta

Stavebnictví v srpnu meziročně kleslo o 3,7 procenta, zatímco v červenci vzrostlo o 6,5 procenta. Po očištění o vliv počtu pracovních dnů byla srpnová stavební produkce v Česku meziročně o 2,4 procenta nižší. Produkce v pozemním stavitelství, kam spadá stavba bytů, kanceláří nebo skladů, se ve srovnání se stejným měsícem minulého roku snížila po očištění o 3,8 procenta. Inženýrské stavitelství, které tvoří z velké části dopravní infrastruktura, meziročně vzrostla o 1,1 procenta.

Meziročně byla druhý prázdninový měsíc zahájena stavba o 3,1 procenta bytů více. Dokončeno bylo o 3,3 procenta bytů víc než v srpnu 2018.

Letošní srpen měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o jeden pracovní den méně. "Stavební produkce v srpnu klesla a tento pokles byl zčásti způsoben vyšší srovnávací základnou ze srpna minulého roku. Horší výsledek zaznamenalo pozemní stavitelství, produkce na inženýrských stavbách naopak rostla, a zmírnila tak celkový pokles stavebnictví," uvedla vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby ČSÚ Petra Cuřínová.

Stavební úřady v srpnu vydaly 7356 stavebních povolení, což je meziročně o 1,1 procenta více. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 35 miliard korun a ve srovnání se stejným obdobím roku 2018 vzrostla o 3,3 procenta. Stavět se začalo 3294 bytů, o 3,1 procenta víc než za stejné období loni. "V rodinných domech došlo k růstu počtu bytů o 3,3 procenta, v bytových domech byl zaznamenán růst počtu zahájených bytů o 1,2 procenta," konstatovali statistici. Počet dokončených bytů meziročně vzrostl o 3,3 procenta a činil 3013 bytů. V rodinných domech činil nárůst 0,3 procenta, v bytových domech 8,1 procenta.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v srpnu meziročně zvýšil o 0,7 procenta. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 5,2 procenta.

Analytici: Stavebnictví kleslo kvůli vysoké srovnávací základně

Stavebnictví v srpnu kleslo hlavně kvůli vysoké srovnávací základně z loňského roku. Uvedli to analytici, které ČTK oslovila. Za celý letošní rok očekávají růst stavební výroby o tři až čtyři procenta. Po loňském růstu o 9,2 procenta bude podle nich narážet na kapacitní limity, brzdit ji bude také pomalé povolování staveb.

"V srpnu si vzal stavební sektor dovolenou. Po vyloučení sezonních vlivů byla stavební výroba nižší i v meziměsíčním srovnání, a to o 2,8 procenta. Srpnový pokles byl ale zapříčiněn i vysokou srovnávací základnou. Loni české stavebnictví rostlo dvojciferným tempem," uvedla analytička Komerční banky Jana Steckerová. Letos očekává růst stavebnictví o zhruba čtyři procenta.

Na srpnovém poklesu stavebnictví se podepsalo hlavně pozemní stavitelství, tedy výstavba bytů, kanceláří nebo výrobních a skladových hal, které klesly o 3,8 procenta. "Inženýrské stavitelství nadále rostlo díky rozpracovaným veřejným zakázkám zejména v dopravní infrastruktuře. Za aktuálně slabším výkonem pozemního stavitelství zatím nevidíme odklon developerů nebo útlum poptávky, takže toto jedno číslo není snad třeba příliš přeceňovat," doplnil analytik ČSOB Petr Dufek. Za celý rok podle něj stavebnictví vzroste o tři procenta.

Podle analytika BH Securities Štěpána Křečka sráží české stavebnictví systémový problém, který spočívá ve špatně nastaveném stavebním zákoně a pomalém fungování stavebních úřadů. "Ukazuje se, že procesy ve stavebnictví brání přílivu většího množství zahraničních investic a dynamičtějšímu rozvoji České republiky. Zahraniční investoři kvůli pomalým stavebním procesům uvažují o investicích v jiných zemích, kde nenarážejí na administrativní překážky," sdělil Křeček.

Analytik UniCredit Bank Pavel Sobíšek uvedl, že stavebnictví má dále dobrou perspektivu růst, letos i příští rok očekává zvýšení o čtyři procenta. "Zásoba práce se zdá dostatečná na infrastrukturních stavbách, zatímco u pozemních pokračuje přesun poptávky k bytům od ostatních budov," dodal Sobíšek.

Průmysl v Česku po červencovém růstu v srpnu klesl o 3,8 procenta

Průmyslová výroba v Česku v srpnu klesla o 3,8 procenta po červencovém růstu 5,6 procenta. Letošní srpen měl ale o jeden pracovní den méně než loňský, po očištění tak byla průmyslová produkce meziročně nižší o 1,2 procenta. Nižší byla zejména výroba počítačů a elektronických přístrojů a zpracování kovů, naopak rostl automobilový nebo farmaceutický průmysl. Meziměsíčně po vyloučení sezonních vlivů průmyslová výroba klesla o 0,1 procenta.

"Průmyslová produkce v srpnu reálně meziročně klesla o 1,2 procenta, což bylo způsobeno zčásti vyšší srovnávací základnou a zčásti čerpáním dovolených," uvedla vedoucí oddělení statistiky průmyslu ČSÚ Iveta Danišová.

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení klesla oproti loňskému srpnu o 12,7 procenta a výroba kovů a slévárenství o 14,6 procenta. Nižší byla i produkce kovových konstrukcí a kovodělných výrobků. Naopak výroba aut vzrostla v srpnu meziročně o 4,5 procenta, výroba elektrických zařízení o sedm procent a výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků o 22,9 procent.

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách v srpnu meziročně klesly o 3,8 procenta. Hodnota nových zakázek byla meziročně nižší o 0,9 procenta. Nové zakázky ze zahraničí se zvýšily o 0,6 procenta, zatímco tuzemské nové zakázky klesly o 4,2 procenta.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v průmyslu se v srpnu meziročně snížil o 1,5 procenta, jejich průměrná hrubá měsíční nominální mzda oproti loňskému srpnu vzrostla o 5,4 procenta.

Analytici: Český průmysl stále odolává obchodním válkám i brexitu

Podle analytiků oslovených ČTK český průmysl stále odolává obchodním válkám i brexitu, ekonomové se v srpnu obávali hlubšího poklesu. Letní čísla podle nich bývají zkreslená dovolenými.

"Srpnová čísla naznačují, že recese německé ekonomiky dopadá i na část tuzemského průmyslu. Není to však nijak drtivý dopad, který by mohl českou ekonomiku zastavit nebo dokonce nasměrovat do útlumu," uvedl analytik ČSOB Petr Dufek. Čísla z průmyslu podle něj stále kontrastují nejen s vývojem v Německu, ale i s dlouhodobými náladami tuzemských průmyslníků. Přesto si od průmyslu už nelze slibovat takový tah na branku jako ještě v první polovině roku, dodal.

Podle analytika ING Bank Jakuba Seidlera je třeba brát zveřejněná čísla z průmyslu s rezervou kvůli kalendářním vlivům a rozkolísanosti hodnot v průběhu letních měsíců. Nicméně dál podle něj platí, že situace v tuzemském průmyslu zůstává poměrně nejistá. Trend zpomalování je zřejmý, ačkoli je ve srovnání s německým pomalejší, podotkl.

Také analytik Komerční banky Michal Brožka si myslí, že údaje o výrobě není dobré v letních měsících přeceňovat, protože z důvodu čerpání dovolených je aktivita nižší a zkreslená. Otázkou podle něj je, jak se bude vyvíjet průmysl v dalších měsících. S ohledem na vývoj předstihových indikátorů a vývoj v Německu lze podle něj čekat spíše slabší výsledky a odhal, že ze celý letošek by průmyslová výroba v ČR měla růst tempem poblíž jednoho procenta.

Analytik Czech Fund Lukáš Kovanda připomněl, že relativně vysokou odolnost nyní vykazuje automobilový průmysl. Výroba aut meziročně vzrostla o 4,5 procenta a výrobcům aut navíc meziročně přibylo nových zakázek, a to navzdory poklesu objemu nových zakázek v průmyslu jako celku o takřka jedno procento, poznamenal.

Zahraniční obchod Česka skončil v srpnu s přebytkem 8,6 miliardy

Bilance zahraničního obchodu skončila v srpnu přebytkem 8,6 miliardy korun. Loni ve stejném období přitom vykázala schodek 6,8 miliardy Kč. Pozitivní vliv na výsledek měl zejména vyšší přebytek Česka v obchodu s motorovými vozidly spolu s poklesem dovozů.

V srpnu klesl podle statistiků dovoz i vývoz. "Kladné saldo je dáno především vyšším poklesem importu," vysvětlila ředitelka odboru statistiky zahraničního obchodu ČSÚ Miluše Kavěnová.

Ve srovnání se srpnem 2018 klesl export o 2,7 procenta na 278,4 miliardy korun a dovoz o 7,9 procenta na 269,8 miliardy Kč. Letošní srpen měl o jeden pracovní den méně než stejný měsíc předchozího roku.

K přebytku srpnové bilance významně napomohli čeští výrobci motorových vozidel. "Oproti stejnému období předchozího roku vzrostl jejich export o 4,6 miliardy korun," dodala Kavěnová.

Vliv na výsledek měl i pokles deficitu o 2,9 miliardy Kč v obchodu s počítači a elektronickými a optickými přístroji. Kladně se do srpnových výsledků promítlo i snížení cen ropy a zemního plynu na světových trzích a lepší výsledek Česka v obchodu s chemickými látkami a přípravky.

Bilance zahraničního obchodu se státy Evropské unie skončila v srpnu přebytkem 54,3 miliardy korun. Byla tak meziročně o 8,2 miliardy Kč lepší. Schodek obchodu se státy mimo unii se zmenšil o 7,7 miliardy na 44,2 miliardy Kč.

Meziměsíčně se po sezonním očištění snížil letos v srpnu vývoz o 1,3 procenta a dovoz o 3,1 procenta. Trend vývoje ukazuje podle statistiků na stagnaci vývozu a pokles dovozu o jedno procento.

Srpnová bilance zahraničního obchodu předčila očekávání analytiků

Srpnová bilance zahraničního obchodu překonala očekávání analytiků, trh počítal s mírným schodkem. Podle ekonomů je trh zatím odolný vůči zhoršující se mezinárodní situaci i ztrátě dynamiky průmyslové výroby. Loni ve stejném období vykázal export schodek 6,8 miliardy Kč. Pozitivní vliv na výsledek měl zejména vyšší přebytek Česka v obchodu s auty spolu s poklesem dovozů.

"V případě pozitivního vývoje ve světě si tuzemský export může udržet dosavadní tempo okolo čtyř procent i do konce roku," uvedla analytička Eliška Jelínková z Raiffeisenbank. Upozornila, že Mezinárodní měnový fond (MMF) ale nedávno varoval, že současná protekcionistická opatření světových velmocí se výrazně podepisují na růstu globálního obchodu.

"K MMF se přidávají i další světové instituce jako Světová obchodní organizace. Navíc zanedlouho 18. října, uvalí USA cla na evropský dovoz, a to zejména na letadla a některé potraviny," doplnila Jelínková. Z tuzemského vývozu jsou podle ní tím zasaženy jen některé mléčné výrobky či vepřové, tedy mizivé procento exportu.

Bilanci podle ekonoma Jiřího Poura z UniCredit Bank příznivě ovlivnil v meziročním srovnání především vyšší vývoz automobilů. "Automobilkám se za prvních osm měsíců letošního roku dařilo navyšovat vývozy," uvedl Pour. Otázkou podle něj ale je, jak dlouho se bude českým exportérům dařit ve světle mezinárodního obchodního napětí.

Hlavní ekonom Czech Fund Lukáš Kovanda považuje za příznivý nejen srpnový výsledek zahraničního obchodu ČR, ale i celkový vývoj od začátku roku. "Přebytek zahraničního obchodu totiž meziročně za letošních osm měsíců narostl o dalších více než 40 miliard korun," uvedl. Poznamenal, že vývoz meziročně stoupá v procentuálním vyjádření přibližně dvakrát rychleji než dovoz, což hodnotí Kovanda pozitivně, protože nynějším "tahounem" české ekonomiky je spotřeba.