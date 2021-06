V srpnu do kin dorazí Suchánkův režijní debut Večírek a Ondříčkovo drama Zátopek

Praha - Komedie Michala Suchánka Večírek bude mít premiéru 19. srpna, sportovní drama Davida Ondříčka Zátopek vstoupí do kin 26. srpna. Suchánkův režijní debut představují tvůrci trailerem, který zachycuje několik okamžiků z filmu za doprovodu hudby Jiřího Buriana. Trailer přibližuje také příběh sportovní legendy a čtyřnásobného olympijského vítěze Emila Zátopka. ČTK o tom informovali mediální zástupci tvůrců.

Suchánkův režijní debut Večírek je komedie o setkání bývalých spolužáků, ve které představí Karla Rodena, Jiřího Langmajera, Tatianu Dykovou nebo Marka Taclíka v trochu jiných polohách, než na jaké jsou u nich diváci zvyklí. Komedie začíná na oslavě v rámci kolaudace domu manželské dvojice a zároveň spolužáků Jiřího a Zdeňky Hrdových (Langmajer a Dyková). Na akci postupně přichází třídní kráska Kozouška (Nela Boudová), třídní komik Frankie Pudil (Taclík) nebo mimořádně citlivý spolužák Richard Crha (Roden). "Jsem rád, že se nám Večírek podařilo tak výjimečně obsadit a že tihle herci excelují v rolích, v jakých je neznáme," podotkl Suchánek.

Scénář vycházel z úspěšné divadelní hry, kterou před sedmi lety pod stejným názvem uváděl Suchánek v roce 2013 v režii Ondřeje Sokola v pražském Divadle Broadway. "Filmem Večírek bychom rádi pobavili a potěšili sebe i diváky. Loni v létě jsme po první vlně koronaviru měli opravdu štěstí, že jsme dali dohromady termíny herců. Chtěli jsme divákům přinést lehkou komedii, která potěší a rozesměje. To je to, co v dnešní době asi všichni potřebujeme. Víme, že českých filmů půjde v létě do kin hodně, ale Večírek prostě k létu patří a není na co čekat," sdělila producentka snímku Monika Kristlová.

Film Zátopek nabídne nejen vyprávění o zrodu mimořádného sportovce a jeho cestě k jeho těžko opakovatelnému úspěchu, je rovněž emotivním příběhem osudového setkání a celoživotní lásky dvou lidí, kterou nedokázaly zlomit ani sportovní nebo životní prohry. "Od počátku jsem si přál, aby nebyl zatěžkaný ostychem, nebo přehnanou úctou k Emilu Zátopkovi. A jak jsem ho poznával prostřednictvím všeho, co jsem se o něm dozvídal, jsem přesvědčený, že právě přehnanou úctu by si nepřál. Chtěli jsme udělat Emila i Danu s lehkostí. V příběhu, který má humor i emoci," uvedl režisér, producent a spoluautor scénáře Ondříček.

Hlavní role vytvořili Václav Neužil a Martha Issová. "Když odhlédnu od samotné sportovní přípravy, kdy jsem se musel fyzicky proměnit, musel jsem se pokusit najít Emila v sobě. Když se na to podívám zpětně, myslím, že David Ondříček ve mně styčné body s Emilem viděl dřív než já sám," sdělil Neužil.

V příběhu filmu australský rekordman Ron Clarke přijíždí v pohnutém roce 1968 do Prahy za Zátopkem, jehož bezmezně obdivuje. V jejich rozhovorech se děj filmu retrospektivně vrací do stěžejních momentů atletova sportovního i soukromého života a spojuje se v komplexní portrét muže, jenž dokáže bojovat nejen na atletickém oválu. Snímek vypráví o nezlomné síle vůle, ale také o jedinečném vztahu Emila a Dany Zátopkových, kteří navzdory všem překážkám spolu strávili celý život.

"Na tenhle film jsem se moc těšila. A pokud jsem měla na počátku nějaké obavy, tak čím víc jsem se dozvídala o životě Emila a Dany, tím víc jsem se těšila," konstatovala Issová.