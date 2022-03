V souvislosti se schvalováním ruské agrese vyšetřují policisté sedm případů

Praha - Policisté vyšetřují sedm případů v souvislosti se schvalováním ruské agrese na Ukrajině. Novinářům to po jednání Ústředního krizového štábu řekl náměstek policejního prezidenta Martin Vondrášek.

"V sedmi případech jsme přešli do další fáze trestního řízení, to znamená do vyšetřování, a sdělili jsme obvinění konkrétním fyzickým osobám," řekl náměstek.

Policie podle něj v souvislosti s válkou na Ukrajině přijala 415 podání, úkony trestního řízení zahájila ve 112 z nich. Většinou jde podle Vondráška o majetkové trestné činy spočívající v poškozování proruských symbolů. Schvalování ruské agrese se týká prověřovaných 29 případů.

Policie se podle Vondráška zajímá i o to, zda se lidé z Ukrajiny nestávají nadměrně oběťmi trestných činů. Od počátku války se podle něj stalo 35 Ukrajinců obětí trestného činu, převážně jde o krádeže, u čtyř případů však podle něj policisté prověřují "ideový" motiv. U tří případů šlo o slovní napadení, v jednom o fyzické.

"Z těchto čísel v žádném případě nevyplývá nic alarmujícího, co by nás nutilo přemýšlet nad tím, zda uprchlíci nejsou preferovanou obětí trestných činů na území České republiky," uvedl Vondrášek.

Policie se podle něj zabývala i oznámením, že jsou na Hlavním nádraží v Praze údajně ukrajinské ženy zneužívány k sexuálním službám. "To se neprokázalo," řekl náměstek. Další oznámení, tentokrát z Kraje Vysočina, se podle něj týkala toho, že uprchlíkům byly údajně odebírány peníze z dávky okamžité pomoci. Toto podezření policisté podle Vondráška dosud prověřují.