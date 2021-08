V souvislosti s lesními požáry nedaleko Atén zemřeli nejméně dva lidé

Atény - V souvislosti s lesními požáry, které zasáhly okolí Atén, zemřeli dnes dva lidé. Informovala o tom agentura AFP. Tisíce dalších musely prchnout do bezpečí, když se opět rozhořel požár asi 20 kilometrů severně od řeckého hlavního města. Plameny, které měli hasiči ve čtvrtek ráno pod kontrolou, rozfoukal silný západní vítr a k jejich síle přispěly i teploty přesahující 40 stupňů Celsia. Řecku pošle pomoc i Česká republika. Dva mrtvé hlásí Itálie.

V nemocnici dnes zemřel zraněný muž, na kterého kvůli požáru spadl sloup s elektrickým vedením. Ve městě Kryoneri, kde zuří silné požáry, nalezli v bezvědomí průmyslníka a předsedu aténské obchodní komory Konstantinose Michalose. Záchranářům se ho už nepodařilo oživit. Při požárech, které vypukly minulý týden, se zranilo nejméně 18 lidí, většina z nich se nadýchala kouře.

V italském regionu Kalábrie na jihu země zemřeli muž a žena, když se snažili chránit před ohněm svůj olivový háj, uvedla agentura ANSA. Velký počet požárů zaznamenává od minulého týdne Sicílie, kde regionální vláda dnes vyhlásila krizový stav.

Řecká civilní ochrana dnes večer uvedla, že za celý den hasiči bojovali s 154 lesními požáry, z nichž 64 bylo večer stále aktivních. Podle šéfa civilní ochrany Nikose Chardaliase hasiči čelí "mimořádně nebezpečným podmínkám, které nemají obdoby". Ministr zdravotnictví Vasilis Kikilias řekl, že u Atén bylo zraněno nejméně devět požárníků. Dva z nich jsou na jednotce intenzivní péče.

Podle řeckých meteorologů požáry od začátku roku do 3. srpna zničily 35.000 hektarů lesů a porostů. To je několikanásobně více, než řiní dlouhodobý průměr za léta 2008 až 2020. V posledních třěch dnech odhadují, že požárům podlehlo dalších 15.000 hektarů.

Do Řecka začíná plynout zahraniční pomoc. V rámci programu civilní obrany Evropské unie už do země dorazila letadla z Kypru, dnes a o víkendu by měly přijet další hasičské jednotky z Francie, Rumunska, Švédska a Švýcarska. V sobotu vyrazí z ČR do Řecka konvoj 15 vozidel a 36 hasičů, uvedl dnes český hasičský sbor.

Na severu od Atén plameny znovu nabraly na síle ve čtvrtek odpoledne. Hasiči se během dnem pokusili vytvořit bariéry, aby požár nezasáhl město Marathón, kde je hlavní zdroj pitné vody pro hlavní město. "Oheň překonal přehradu v Marathónu a šíří se dál," uvedl šéf civilní ochrany Nikos Chardalias.

Situace se zhoršila také na druhém největším řeckém ostrově Euboia. Pobřežní stráž spustila masivní záchrannou operaci, od čtvrtečního večera z pláží evakuovala 631 lidí. Plameny od úterý spálily rozsáhlé oblasti na severu ostrova, na několika místech už dosahují k moři. V tamním zdravotním středisku je s popáleninami nejméně 11 hasičů. Podle Chardaliase na druhém největším řeckém ostrově Euboia dosáhl požár "nebezpečných rozměrů".

Nadále hoří také část Peloponéského poloostrova, kde hasiči před plameny zachránili starověkou Olympii. Na jihu bylo od čtvrtka evakuováno téměř 60 vesnic.

"Naší prioritou je ochrana lidských životů, za kterou následuje ochrana majetku, životního prostředí a kritické infrastruktury. Naneštěstí nám současné okolnosti zabraňují dosáhnout všech těchto cílů ve stejnou chvíli," uvedl řecký premiér Kyriakos Mitsotakis. Předseda vlády v televizním projevu dodal, že za nepříznivým počasím stojí klimatické změny.

Silný vítr a vysoké teploty budou zemi podle meteorologů sužovat i v dalších dnech.