V soutěži o novinku roku 2019 zvítězily sekty od Bohemia Sekt

Praha - Absolutním vítězem letošního ročníku soutěže o nejlepší novinku na tuzemském trhu se stala renovovaná řada sektů Bohemia Sekt. Cenu odborné poroty za nejvíce inovativní výrobek dostaly kapesníčky Zewa Softis od firmy Essity Czech Republic. Marketingová soutěž Volba spotřebitelů - Nejlepší novinka každoročně oceňuje inovace na českém trhu. Výsledky 19. ročníku vyhlásila ve čtvrtek večer v Praze společnost Atoz Marketing Services.

O titul se ucházelo téměř 160 nových a inovovaných výrobků ve 33 potravinářských a 19 nepotravinářských kategoriích. Vedle těch tradičních se podle pořadatelů objevily i novinky - například kategorie Jídla na cesty i Potřeby pro domácí mazlíčky.

Je to podle nich kvůli tomu, že spotřebitelé stále více vyhledávají segment "food to go" a roste i prodej potřeb pro domácí mazlíčky. Prvně se v soutěži umístilo i dětské oblečení a žehlicí prkno, zboží, které se v posledních letech čím dál častěji objevuje v řetězcích s rychloobrátkovým zbožím.

Podkladem pro udělení ocenění se staly výsledky výzkumu, který provedla společnost Nielsen na reprezentativním vzorku čtyř tisíc respondentů. Zjišťovala, který z výrobků v jednotlivých kategoriích považují čeští spotřebitelé za nejlepší.

Oceněné firmy mohou při propagaci vítězných výrobků jeden rok používat logo "Volba spotřebitelů - Nejlepší novinka 2019" a až do konce roku 2020 ho umístit i na obalech. Příští ročník soutěže bude jubilejní.