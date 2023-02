V soutěži Eurovize bude Česko reprezentovat dívčí kapela Vesna

Praha - V národním kole Eurovize zvítězila na základě hlasování diváků dívčí kapela Vesna a bude reprezentovat Českou republiku v květnu na soutěži ve Velké Británii. Vítěze národního kola dnes pořadatelé představili v Praze. V národní soutěži byli ještě Markéta Irglová, držitelka Oscara za nejlepší filmovou píseň Falling Slowly z filmu Once, písničkář Rodan, česká zpěvačka s arménskými kořeny Pam Rabbit a Michaela Charvátová vystupující pod uměleckým jménem Maella.

Vesna zvítězila také v národním hlasování. Na hlasující z Česka ale připadá jen 30 procent hlasů, sedmdesátiprocentní podíl mají hlasy od zahraničních diváků.

Kapela Vesna soutěžila s písní My sister’s crown, v překladu Koruna mojí sestry. Podobně jako předchozí píseň skupiny Vesna nese i tato její nejnovější skladba podtón ženské tematiky. Tentokrát členky kapely reagují na aktuální dění ve společnosti, reflektují nesvobodu a vyzývají k vzájemnému porozumění a empatii.

"Je to píseň, která vytváří neviditelné pouto se všemi, co zažívají nějakou nesvobodu. Ať už se na ně valí trendy, se kterými vnitřně nesouzní, ať už se k nim někdo zachová neuctivě a pošlape jejich důstojnost, ať už je to kultura či režim, který diktuje, co člověk může a nemůže. Je to soucit se všemi, co zažívají určitý typ nesvobody a podpora pro to, aby se z něj mohli vymanit," uvedla k songu autorka textu a frontmanka kapely Patricie Fuxová.

Hudba a text k písni My sister’s crown je společné dílo Patricie Fuxové a Production Lovers za přispění bulharské členky skupiny Tanity Yankové a ukrajinské umělkyně Kateryny Vatchenko.

V listopadu 2018 Vesna vydala debutovou desku Pátá bohyně, za kterou získala nominaci Ceny Anděl na Objev roku. Na albu vyšel mimo jiné i společný duet Patricie a Vojtěcha Dyka. Na podzim 2019 Vesna podnikla své první klubové turné po Čechách a Slovensku.

Skupina Vesna má mezinárodní složení. Kromě Češek Patricie Fuxové (zpěv), Báry Juránkové (housle) a Markéty Mužátkové (bicí) je součástí i Slovenka Tereza Čepková (baskytara), Ruska Olesya Ochepovskaya (klávesy) a Bulharka Tanita Yankova (housle).

Vítězem loňského ročníku mezinárodní písňové soutěže Eurovize se stala ukrajinská skupina Kalush Orchestra se skladbou Stefania. Český zástupce, skupina We are Domi se zpěvačkou Dominikou Haškovou, skončil se skladbou Lights Off na 22. místě.

Eurovize se koná každoročně od roku 1956, kromě covidového roku 2020, což z ní činí nejdéle trvající mezinárodní televizní hudební soutěž. Jedná se také o nejsledovanější nesportovní televizní událost světa. Každoročně ji sleduje v průměru 180 milionů diváků. Letošní dvě semifinálová kola se uskuteční 9. a 11. května a finále 13. května v Liverpoolu. Británie převzala organizaci 67. ročníku písňového klání namísto Ukrajiny, která čelí ruské invazi.