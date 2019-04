Praha - Souboje týmů, které se potkávaly v jedné soutěži po celou předchozí sezonu, uzavřou v úterý první čtvrtinu baráže o hokejovou extraligu. V zápasech 3. kola na sebe narazí Chomutov a dosud stoprocentní Pardubice, Kladno bude usilovat o odmazání nuly na kontě bodů i vstřelených gólů proti Českým Budějovicím.

Chomutovští nechali za sebou nedávné zdravotní potíže a po cenné úvodní výhře nad Kladnem (2:0) vydolovali alespoň bod z jihu Čech, přestože Motor brzy vedl 2:0 a poté i 3:2 a 4:3.

"Ukázalo se, že vstup do zápasu je strašně důležitý, musíme se z toho zápasu poučit. Věděli jsme o důrazu a tahu na bránu, jaký mají Budějovice, ale náš důraz před vlastní brankou byl špatný. Domácí dali tři góly z dorážek, takže prohra jde trošku na vrub naší nedůslednosti při bránění, to musíme zlepšit," řekl útočník Pirátů Ivan Huml.

Hokejisté Pardubic potřebovali po mimořádně nepovedené sezoně mezi elitou přesně takovou vzpruhu, jakou pro ně znamená maximální počet šesti bodů ze dvou utkání na startu baráže. "Pro nás byl ten vstup samozřejmě velmi pozitivní, ale na druhou stranu to byly jen dva zápasy a před námi jich je dalších deset, takže nemá cenu z toho dělat nějaké velké závěry. Musíme hlavně pracovat pořád zodpovědně i dál," prohlásil trenér Ladislav Lubina.

Kladno v čele s hvězdnými útočníky Jaromírem Jágrem a Tomášem Plekancem mělo naopak po nepovedeném startu o čem přemýšlet. Skóre 0:7 a tedy žádný vstřelený gól za 120 minut hry není dobrou vizitkou. "Budeme to mít po takovém začátku složité, ale tím, že ty čtyři týmy hrají jen mezi sebou, tak se situace může rychle měnit. Ale v úterý musíme porazit Budějovice. Víme, co od nich čekat, jen se na to musíme dobře připravit, abychom získali tři body," podotkl trenér David Čermák.

"Musíme se zlepšit v koncovce a zvednout celou naši hru. Ještě není konec a je pořád velká šance, že to zvládneme. Chce to ale zlomit to co nejdřív," doplnil kladenský útočník Patrik Machač.

Českobudějovičtí sice v neděli Piráty nakonec zdolali a oslavili díky úspěšně zvládnutým nájezdům první výhru v baráži, ztráta bodu je ale mrzela. Dobře vědí, jak může být ve vyrovnané skupině každý bod důležitý.

"Třikrát jsme si nechali utéct náskok. Nakonec jsme dosáhli vítězství, ale tohle nás trošku mrzí. Do příštích zápasů bychom si to měli pohlídat. V baráži jsou kvalitní soupeři, ale my to vedení musíme zvládnout udržet," zdůraznil útočník Jakub Doktor.

Zápas v Chomutově začne v 17:30, v Kladně bude vhozeno úvodní buly o půl hodiny později.