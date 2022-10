V Söldenu začne o víkendu SP ve sjezdovém lyžování, zatím bez Ledecké

Sölden - Tradičně v rakouském Söldenu odstartuje o víkendu Světový pohár ve sjezdovém lyžování. Jedinou českou zástupkyní v sobotním obřím slalomu bude v národním barvách debutující Adriana Jelínková, mužský závod se uskuteční o den později bez Čechů. Křišťálové glóby za celkové vítězství obhajují Švýcar Marco Odermatt a Američanka Mikaela Shiffrinová. Domácím vrcholem bude SP žen ve Špindlerově Mlýně na konci ledna. Po něm se od 6. do 19. února uskuteční mistrovství světa ve Francii.

V Söldenu, kde Světový pohár startuje nepřetržitě od roku 2000, bude chybět hlavní česká hvězda Ester Ledecká. Trojnásobná olympijská vítězka dosud neuzavřela se svazem novou reprezentační smlouvu a není jasné, kdy po zranění vstoupí do sezony. Vedle Ledecké bude další českou nadějí slalomářka Martina Dubovská. Mezi muži zahájí Kryštof Krýzl sezonu ve francouzském Val d´Isere. Jan Zabystřan se chce představit v polovině listopadu v rakouském středisku Lech Zürs, kde je na programu paralelní slalom.

Po skončení minulé sezony nastalo u české reprezentace několik změn. Šéftrenérem je Jan Fiedler, který zastřešuje seniorskou i juniorskou reprezentaci. Juniory vede Slovák Matej Kutlík.

Sedmadvacetiletou Jelínkovou čeká v Söldenu po přestupu z Nizozemska debut v českých barvách. "Je to velká změna, samé nové věci. Úplně něco jiného, než to, na co jsem byla zvyklá. Lidé fungují úplně jinak než v Holandsku, v lepším slova smyslu. Jsem strašně spokojená, atmosféra v týmu je úplně odlišná," uvedla Jelínková, kterou vede bývalá reprezentantka Eva Kurfürstová.

Po obřích slalomech v Rakousku by se za týden měl uskutečnit sjezd mužů ve švýcarském Zermattu a italské Cervinii. Ženy by na stejném místě měly závodit 5. a 6. listopadu. Ženy čeká v nadcházejícím ročníku na dvaceti zastávkách Světového poháru 42 závodů, muži mají na programu o jeden závod více. SP vyvrcholí od 13. do 19. března v andorském Soldeu.

Titul obhajuje Američanka Shiffrinová, která má na kontě 74 vítězství a může atakovat maximum krajanky Lindsey Vonnové (82). Nejvíce výher v historii má Švéd Ingemar Stenmark (86). Hlavními soupeřkami Shiffrinové budou Italky Sofia Goggiaová a Federica Brignoneová, Švýcarka Lara Gutová-Behramiová či předloňská vítězka Petra Vlhová ze Slovenska. Mezi muži mají Odermattovi konkurovat Nor Aleksander Aamodt Kilde či Francouz Alexis Pinturault.

Domácím vrcholem sezony bude lednový Světový pohár ve Špindlerově Mlýně, kde budou ženy závodit ve slalomu a obřím slalomu. Světová špička se do Česka vrátí po čtyřech letech. Hlavním tahákem sezony bude únorové mistrovství světa ve francouzských střediscích Courchevel a Méribel.