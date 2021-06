V Sokolově živým obrazem oslavili 30 let od odchodu sovětských okupačních vojsk

Sokolov - Desítky lidí dnes v Sokolově připomněly živým obrazem 30. výročí odchodu poslední části okupačních sovětských vojsk z území tehdejšího Československa. Recesistickou akci, znázorňující návrat Rudé armády domů, připravil senátor za Sokolovsko Miroslav Balatka (STAN) a jeho přátelé v areálu Bohemia.

"Dnes je to přesně 30 let, kdy poslední transport sovětských okupačních vojsk opustil republiku, takže je určitě co slavit. Přemýšleli jsme, jak to připomenout, a protože živé obrazy mají v české historii od dob národního obrození bohatou tradici, tak jsme se rozhodli, že na dnešek vytvoříme živý obraz s názvem Sovětská okupační armáda konečně opouští Československo," řekl ČTK senátor Balatka.

Mezi účastníky dnešního happeningu byli jak lidé, kteří zažili odchod sovětské armády v roce 1991 jako mladí, tedy dnešní padesátníci či šedesátníci, tak i mladí lidé okolo 20 let. Jaké je ale mezi mladší populací povědomí o tom, že se řed 30 lety Československo zbavilo okupačních vojsk, Balatka netuší. "Možná něco málo vědí. Já jen vím, že moje dcera to ví. Ale jak to mají ostatní, nevím. A možná, že i proto je dobře, že tu dnes mladí jsou a že si to takto připomeneme," dodal sokolovský senátor.

Na terénních schodech náspu na okraji parku Bohemia se tak dnes ocitly papírové makety tanků či raket, pomyslní vojáci sovětské armády v uniformách směřovali za směrovkou do Sovětského svazu, za nimi plakali a mávali smutní čeští komunisté. Na celou akci dohlížel a dirigoval ji představitel hudebníka Michaela Kocába, který před 30 lety vyjednával o odchodu sovětských vojsk. A nechyběla tím pádem ani hudba Pražského výběru.

Po konci komunistického režimu v Československu v roce 1989 byl požadavek na odchod sovětských vojsk, kteří okupovali československé území od roku 1968, jeden z prvních, který vzešel ze změny vlády. Již 26. února 1990 byla během návštěvy prezidenta Václava Havla v Moskvě podepsána dohoda o odchodu sovětských vojsk z Československa. Do konce června 1991 bylo z československého území staženo 73.500 sovětských vojáků, 39.921 jejich rodinných příslušníků, 1220 tanků, 2505 bojových vozidel pěchoty a obrněných transportérů, 175 vrtulníků, 103 letadel a 94.824 tun veškeré munice.