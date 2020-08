V sobotu začne neobvyklá Tour de France s dvěma Čechy

Nice - V neobvyklém termínu a za nestandardních podmínek vyvolaných pandemií koronaviru začne v sobotu úvodní etapou v Nice 107. ročník slavného cyklistického závodu Tour de France. Na startu budou i dva čeští závodníci Roman Kreuziger (stáj NTT) a Jan Hirt (CCC). Hlavním favoritem na celkové prvenství, jenž by měl dovézt žlutý dres do Paříže, kde "Stará dáma" v neděli 20. září skončí 21. etapou, je Slovinec Primož Roglič.

Tour měla původně odstartovat kvůli olympijským hrám v Tokiu 27. června, tedy o týden dříve než obvykle. Koronavirová krize ale vše změnila. Olympiáda byla odložena o rok, Tour ve zcela změněném závodním kalendáři "jen" o dva měsíce. Hlavní závod sezony bude navíc netradičně prvním ze tří podniků Grand Tours v sezoně.

Ačkoliv se pojede za velmi neobvyklých okolností, pořadatelé nebyli nuceni měnit původně naplánovanou trasu o celkové délce téměř tři a půl tisíce kilometrů. Takzvaný "Grand Départ" bude Nice hostit podruhé v historii, poprvé se zde začínalo v roce 1981.

Nejslavnější etapový závod světa bude zahrnovat 29 různých stoupání, šestkrát se bude finišovat v horách a místy se bude muset peloton vypořádat se štěrkovými cestami. Už ve čtvrté etapě přijde na řadu dojezd v Alpách ve středisku Orciéres-Merlette. Definitivní rozuzlení nabídne v předposlední etapě individuální horská časovka na 36 kilometrů s cílem na Planině krásných dívek. Při dojezdu na Champs-Elysées už se závodí jen o etapový vavřín.

Na dílčí úspěch v podobě triumfu v některé z etap moc toužil zaútočit Zdeněk Štybar, jenž se souhrou více okolností dostal do nominace týmu Deceuninck-Quick Step. Chtěl si zopakovat stejný kousek z roku 2015. Ještě v sobotu jel silniční závod na mistrovství republiky v Mladé Boleslavi a po jeho dokončení na druhém místě plánoval, kdy podstoupí požadované testy na koronavirus. Poraněná kolenní šlacha mu ale nakonec ve startu zabránila.

Poprvé v kariéře okusí Tour dvanáctý muž celkového pořadí Gira d'Italia 2017 Hirt, jenž byl mezi vyvolenými stáje CCC už na Tour v původním termínu. "Vždycky jsem chtěl jet Tour, takže jsem rád, že ji pojedu, a obzvlášť letos, kdy je trať taková pěkná a těžká a bude málo časovek. Na druhou stranu si uvědomuju, že má příprava kvůli tomu pádu nebyla ideální," poukázal Hirt na nedávný karambol na Tour de l'Ain, po němž řešil potíže se zuby a pochroumaným zápěstím.

Naopak již jubilejní desátá účast na "Staré dámě" je před Kreuzigerem, který loni obsadil v celkovém pořadí 16. místo, ale z minulosti má na kontě čtyři umístění v první desítce. Jeho pátá příčka z roku 2013 je navíc stále nejlepším výsledkem českého závodníka v konečném pořadí. "Tour bude netradičně v srpnu, ale půjde určitě o vrchol sezony. Každopádně půjde o velmi těžkou Tour," konstatoval Kreuziger.

Okruh hlavních favoritů se zúžil po nominaci týmu Ineos, jehož šéfové upřednostnili klid v týmu a jednoho lídra místo tří kohoutů, z nichž by patrně žádný nechtěl obětovat osobní ambice na oltář celé stáje. Přednost před čtyřnásobným vítězem z let 2013, 2015, 2016 a 2017 Chrisem Froomem i šampionem z roku 2018 Geraintem Thomasem dostal třiadvacetiletý Kolumbijec Egan Bernal, který pojede v roli obhájce prvenství.

"Jsem mladý, ale už se mi podařilo jednou Tour de France vyhrát. Když budu stoprocentně připravený a v pohodě, nehodlám vyhodit z okna šanci připsat si na Tour další prvenství, to je jasné," uvedl Bernal. Jak ale přiznal, úplně fit není a má potíže se zády. "Je to ale lepší než při Dauphiné, tam jsem měl opravdu velké bolesti," řekl Bernal, který před dvěma týdny z generálky na Tour z preventivních důvodů odstoupil.

Ještě o něco větší naděje jsou přisuzovány Rogličovi ze stáje Jumbo-Visma. Ani on Critérium du Dauphiné nedokončil, nepříjemný pád ve sjezdu jej ale o start na Tour nepřipravil. "Cítím se v pohodě. Jsem tu, abych jel, což je dobrá zpráva, i když plány před závodem se tím pádem změnily, neboť zabralo nějaký čas, než jsem mohl dělat věci, které jsem dělat chtěl. Poslední dny už to ale bylo dobré a těším se na start," prohlásil Roglič.

Roglič vytvoří velmi silnou dvojici s nizozemským týmovým kolegou Tomem Dumoulinem, který dlouho marodil s kolenem. Vítěz Gira 2017 ale ví, co obnáší uspět na Grand Tours. A na Tour de France byl už jednou blízko - před dvěma lety skončil druhý. "Já nebo Primož půjdeme po celkovém vítězství. Naším cílem je být co nejblíže pódiu před posledním týdnem Tour," řekl Dumoulin.

Na šanci budou čekat také vítěz loňského Gira Ekvádorec Richard Carapaz, třetí muž loňské Vuelty Tadej Pogačar ze Slovinska či loni dlouho ve žlutém jedoucí Štybarův týmový parťák Francouz Julian Alaphilippe. Prvním francouzským vítězem od roku 1985, kdy vyhrál Bernard Hinault, by se mohl stát i Thibaut Pinot.

Hlavním vzkazem organizátorů směrem k fanouškům je "Chraňte závod a jeho závodníky". Tour bude pro diváky kvůli pandemii výrazně odlišná. Musejí nosit roušky a udržovat dva metry odstup od jezdců, zapovězené je sbírání podpisů i pořizování selfie.

"Cyklistika zatím nenarazila na žádnou překážku. Na výstupy budou dohlížet policisté, kteří budou hlídat, aby měli fanoušci roušky, protože jsem přesvědčen, že všechny místní úřady to nařídí jako povinnost," řekl agentuře Reuters ředitel závodu Christian Prudhomme.

Podle detailně vypracovaného protokolu pro zúčastněné stáje může nemoc covid-19 vyřadit tým ze závodu, pokud budou mít dva jeho jezdci pozitivní výsledek testu během období sedmi dnů nebo budou vykazovat silné příznaky nákazy. Původně se měly do kvóty dvou případů započítávat i ostatní členové týmů, ale po intervenci stájí pořadatelé opatření na poslední chvíli omezili pouze na jezdce. "Snad všechno vyjde a podaří se dojet až do Paříže. Bylo by dobré, kdyby se to po té koronavirové pauze povedlo," přál si Kreuziger.

Program 107. ročníku cyklistické Tour de France: 29. srpna - 1. etapa: Nice Moyen Pays - Nice (156 km), 30. srpna - 2. etapa: Nice Haut Pays - Nice (186 km), 31. srpna - 3. etapa: Nice - Sisteron (198 km), 1. září - 4. etapa: Sisteron - Orciéres-Merlette (160,5 km), 2. září - 5. etapa: Gap - Privas (183 km), 3. září - 6. etapa: Le Teil - Mont Aigoual (191 km), 4. září - 7. etapa: Millau - Lavaur (168 km), 5. září - 8. etapa: Cazéres-sur-Garonne - Loudenvielle (141 km), 6. září - 9. etapa: Pau - Laruns (153 km), 7. září - volný den, 8. září - 10. etapa: Ile d'Oléron - Ile de Ré (168,5 km), 9. září - 11. etapa: Chatellaillon-Plage - Poitiers (167,5 km), 10. září - 12. etapa: Chauvigny - Sarran Corréze (218 km), 11. září - 13. etapa: Chatel-Guyon - Puy Mary Cantal (191,5 km), 12. září - 14. etapa: Clermont-Ferrand - Lyon (194 km), 13. září - 15. etapa: Lyon - Grand Colombier (174,5 km), 14. září - volný den, 15. září - 16. etapa: La Tour-du-Pin - Villard-de-Lans (164 km), 16. září - 17. etapa: Grenoble - Méribel col de la Loze (170 km), 17. září - 18. etapa: Méribel - La Roche-sur-Foron (175 km), 18. září - 19. etapa: Bourg-en-Bresse - Champagnole (166,5 km), 19. září - 20. etapa: Lure - La Planche des Belles Filles (36,2 km - časovka jednotlivců), 20. září - 21. etapa: Mantes-la-Jolie - Paříž Champs-Elysées (122 km). Celková délka: 3484,2 km.