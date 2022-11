V sobotu začne MS florbalistů, české obhájce bronzu čeká na úvod Lotyšsko

Curych - V sobotu začne v Curychu a Winterthuru mistrovství světa florbalistů a čeští reprezentanti do něj jdou v roli obhájců bronzu z loňského šampionátu v Helsinkách. Do turnaje vstoupí ve 13:30 utkáním s Lotyšskem v nové curyšské Swiss Life Areně, která byla otevřena teprve v říjnu. Pokusí se na 14. šampionátu v historii zaútočit na pátou medaili.

Tým kouče Jaroslava Berky, který po minulém MS nahradil na lavičce Fina Petriho Kettunena, odehraje na úvod MS tři zápasy ve třech dnech. V neděli Čechy v AXA Areně ve Winterthuru, který je vzdálený od Curychu třicet kilometrů, čeká od 15:00 Německo a v pondělí od 18:00 obhájce prvenství Švédsko.

"Absolvovali jsme několik turnajů a každý v trošku jiném herním čase nebo modelu. Je to pro nás tahové nahňácané období a bylo toho hodně. Těšíme se na vrchol toho zkráceného cyklu. Jsme plní očekávání. Naši cestu ani nepřeceňujeme ani nepodceňujeme. Vyhodnotili jsme si výkony a pracujeme pořád na zlepšení," uvedl Berka.

"Věřím, že jsme se připravili dobře. V týmu je zdravé sebevědomí. Chceme uspět, takže teď to bude o tom, abychom přenesli věci, co jsme udělali v tréninku, do skutečného výkonu," uvedl Berkův asistent Pavel Brus.

S Lotyšskem česká reprezentace sehrála 12 utkání a desetkrát zvítězila. Obě porážky utrpěla na mistrovství světa. V roce 2012 v Curychu tehdejší svěřenci trenéra Tomáše Trnavského prohráli 4:5. Před čtyřmi roky v Praze pod Kettunenem Češi podlehli 3:4. Od té doby vyhráli v únoru 2020 v kvalifikaci MS v lotyšské Liepaje 5:3, loni ve čtvrtfinále MS v Helsinkách 9:1 a v duelu o bronz na Světových hrách v americkém Birminghamu 7:3.

"Je to tým s?jasným rukopisem, delší dobu spolu pod stejným trenérem a letos v?létě se mu podařilo zvládat ne jeden, ale hned několik zápasů proti top týmům. V?kádru má hráče, kteří působí v?nejlepších klubech finské ligy a jejich počet se postupně zvyšuje, takže herní kvalita lotyšské reprezentace roste," řekl trenér Berka.

Ve Švýcarsku se MS koná potřetí a Češi tam dosáhli nejlepšího i nejhoršího výsledku v historii. V roce 2004 slavili díky zisku stříbra první medaili a o osm let později odjížděli se sedmým místem.

Šampionát je opět rozdělen na dvě výkonnostní skupiny. Ze skupin A, kde se představí domácí Švýcarsko, Finsko, Norsko a Slovensko, a B postoupí vždy dva nejlepší přímo do čtvrtfinále. Zbývající týmy čeká kvalifikace play off s úspěšnými celky ze skupin C (Singapur, Estonsko, Thajsko, Kanada) a D (Austrálie, Dánsko, Filipíny, Polsko).

Vyřazovací boje začnou ve středu, čtvrtfinále se budou hrát ve čtvrtek a pátek, semifinále jsou na programu v sobotu 12. listopadu. O den později se bude od 12:00 hrát o bronz a finále začne v 15:45. Celé play off se odehraje v Curychu.

Organizátoři si dali za cíl uspořádat klimaticky neutrální šampionát. I proto český tým cestoval do Švýcarska po soustředění na Šumavě z Lince vlakem. Součástí Green Goalu bude recyklace odpadů, cestování veřejnou dopravou pro účastníky a návštěvníky turnaje i výroba cen pro hráče z použitého materiálu.