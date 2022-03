V sobotu vyplují na Vltavu v Praze sezonní přívozy, některé ale doznají změn

Praha - Lidé v Praze budou moci po zimní přestávce od soboty znovu využít při cestování MHD sezonní přívozy přes Vltavu. V provozu jich ale bude méně, protože přívozy P4 a P5 se sloučí. Celkem tak po Vltavě popluje šest přívozů, včetně dvou celoročních. U některých linek se vedle trasy změní i interval vyplouvání, sdělil dnes ČTK Filip Drápal, mluvčí organizace Ropid, která plánuje pražskou MHD. Na přívozech platí běžný tarif MHD.

Celoročně jsou v provozu přívozy P1 ze Sedlce do lokality Zámky a P2 z Podbaby do Podhoří. Letos výjimečně dřív byl zprovozněn sezonní přívoz P6 spojující Lahovičky a Modřany. Od ledna je alternativou autobusové linky 165, která kvůli rekonstrukcí opěrné zdi v Komořanské ulici na Závisti jezdí po objízdné trase. Od soboty se k němu opět přidá sezonní přívoz P3 od Lihovaru na Dvorce, P5 z Císařské louky na podskalskou Výtoň a P7 plující od Pražské tržnice na Rohanský ostrov.

Přívoz P5 bude podle mluvčího nově zajíždět do přístaviště Kotevní, kam dříve jezdila z Císařské louky samostatná linka P4. Zastávka Kotevní bude ale jen na znamení. Přívoz zároveň bude častěji vyplouvat, a to co 20 minut. "Tím dojde k potřebnému posílení kapacity mezi ostrovem Císařská louka a Výtoní, současně však bude zachováno i výrazně méně poptávané spojení na levý břeh Vltavy," komentoval změnu mluvčí Ropidu.

Změn doznají trasy a intervaly i dalších přívozů. Přívoz P3 bude mít díky zprůchodnění části Žlutých lázní nové pravobřežní přístaviště Dvorce místo původního Veslařského ostrova, a popluje tak na kratší trase. Nové přístaviště je podle mluvčího lépe dostupné ze stejnojmenných zastávek tramvají a autobusů. Přívoz P3 tak může být alternativou při blížící se rekonstrukci Barrandovského mostu, která může negativně ovlivnit provoz autobusů přes most, doplnil Drápal s tím, že se současně zkrátí interval přívozu z původních 20 minut na 15 minut a v ranní špičce na deset minut.

Holešovicko-karlínský přívoz P7 letos už nebude plout na Štvanici. Poté, co bude dostavěna Štvanická lávka, která propojí Holešovice a Karlín, skončí jeho provoz úplně, dodal mluvčí.

V minulosti tak skončil přívoz P8, který nahrazoval Trojskou lávku, která se v prosinci 2017 zřítila do Vltavy. Přívoz místo lávky fungoval do podzimu 2020.