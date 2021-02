V sobotu v Národním divadle vystoupí on-line Morcheeba

Ilustrační foto - Zpěvačka Manda Zamolo se skupinou Morcheeba vystoupila 11. července 2009 na festivalu Colours of Ostrava.

Praha - Britská skupina Morcheeba bude zahraniční hvězdou koncertu Národ sobě - kultura tobě, který se na podporu české kultury uskuteční 27. února Národním divadle (ND) v Praze. Ze svých domovů se její členové on-line připojí k více než 40 kapelám a zpěvákům, kteří vystoupí na šesti improvizovaných pódiích v historické budově ND. ČTK o tom za iniciátory koncertu, pořadatele pražského hudebního festivalu Metronome, informovala Zuzana Kantorová.

Morcheeba patřila ke kapelám, které zejména ve druhé polovině 90. let a na začátku následující dekády spoluurčovaly dění na světové hudební scéně. Její mix trip hopu, rocku, blues a etnických prvků byl tehdy ojedinělý a hudební invenci zakladatelské dvojice bratří Paula a Rosse Godfreyových podpořil uhrančivý hlas frontmanky Skye Edwardsové. Morcheeba své zatím poslední album Blaze Away vydala v roce 2018 a o rok později zahrála na pražském festivalu Metronome. "Diváci přímého přenosu České televize akce Národ sobě - kultura tobě by měli od Morcheeby slyšet také improvizované podání nového singlu, který oficiálně spatří světlo světa až v květnu," podotkla Kantorová.

Koncert Národ sobě - kultura tobě je postavený především na neobvyklých nebo ne často slýchaných uměleckých spojeních. Diváci si například budou moci připomenout, jak zní skupina Lucie se symfonickým orchestrem, kterým bude Orchestr Národního divadla. Orchestr doprovodí i další účinkující, kupříkladu skupinu Jelen, Kláru Vytiskovou v duu se zpívající herečkou Erikou Stárkovou, Mig 21, Vojtu Dyka, Václava Neckáře i sarkastickou rapovou hvězdu Kapitána Dema.

Mnohé zajímavé spolupráce se rýsují i mezi jednotlivými hudebními osobnostmi. Hudebník a raper známý jako 7krát3 přizval ke spolupráci zpěváka Jiřího Korna a světově proslulého českého jazzového varhaníka, držitele ceny Grammy Ondřeje Pivce. Bára Poláková si nejen zazpívá s Danem Bártou, ale na jevišti se také zhmotní za účasti řady hereček včetně Anny Polívkové, Lenky Krobotové nebo Jany Strykové její videoklip Nafrněná, který má na youtube 46 milionů zhlédnutí.

Mezi dalšími nezvyklými dvojicemi nebo hostováními bude například třeba duet Ivana Hlase s jeho dcerou, skupinu Jany Kratochvílové pro tento večer doplní jazzový saxofonista Štěpán Markovič, Lenka Dusilová si zazpívá s Monikou Načevou, Miro Žbirka vystoupí v duu s klavíristkou Ráchel Skleničkovou, Michal Prokop zahraje nejen s houslistou Janem Hrubým, ale také s písničkářkou Never Sol. Hostem Monkey Business bude herečka Anna Fialová, Pokáč přivítá Annu Slováčkovou, houslista Pavel Šporcl zase beatboxera Jara Cossigu. Zajímavý výsledek slibuje i spolupráce klavíristky Beaty Hlavenkové s raperem Otou Klempířem nebo zpěváků Ondřeje Rumla a Ondřeje Brzobohatého. Součástí programu je i Balet Národního divadla a Laterna magika.

Program spojí více než 200 účinkujících. Výslednou show připravuje režisér Vít Bělohradský, na hudebním programu spolupracuje Petr Blažek. Večerem provedou Ondřej Cihlář a Petr Prokop z divadla Vosto5.