V sobotu testy odhalily nejméně nakažených od konce srpna

Praha - Epidemie v Česku dál slábne, v sobotu laboratoře v celé zemi odhalily 334 nově nakažených koronavirem, je to nejméně za první víkendový den od konce srpna. V mezitýdenním srovnání je nárůst případů onemocnění covid-19 zhruba o 260 nižší. Dál se snižuje také incidenční číslo, za posledních sedm dnů připadá 47 případů nákazy koronavirem na 100.000 obyvatel, předchozí den to bylo 50. Z regionů je na tom nejhůře Zlínský kraj s 69 případy na 100.000 obyvatel za poslední týden, naopak nejlépe Karlovarský kraj s 15 nakaženými. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví.

Jak epidemie ustupuje, vláda postupně rozvolňuje opatření proti koronaviru. Výraznější zmírňování protiepidemických opatření začalo podle naplánovaných balíčků na stovce případů na 100.000 obyvatel týdně. Děti se vracely prezenčně do škol a otevíraly se dosud zavřené obchody a služby. Pod sto klesl počet v pondělí 10. května. Dosažení hranice 75 umožnilo otevření zahrádek restaurací či kulturních představení venku, s poklesem pod 50 mají přijít kulturní akce uvnitř či otevření interiérů restaurací. Vláda se ale takzvanými balíčky neřídí bezvýhradně. V pondělí se například po více než pěti měsících pro rekreační účely znovu otevřou hotely, penziony a další ubytovací zařízení.

Reprodukční číslo, které udává rychlost šíření epidemie, zůstalo k dnešku na hodnotě 0,7. Hodnota pod jednou ukazuje na zpomalování šíření, pod jednou je číslo R nepřetržitě od půlky dubna.

První případ nákazy novým typem koronaviru se v České republice potvrdil na začátku loňského března. Od té doby se jím prokazatelně infikovalo téměř 1,658 milionu lidí. Zemřelo 30.020 z nich.