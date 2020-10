V sobotu přibylo 8713 lidí s covidem, nejvíc za víkendový den

Praha - V sobotu přibylo v České republice 8713 potvrzených případů koronaviru. Je to sice zhruba o 2400 nakažených méně než v rekordní pátek, jde ale o nejvyšší nárůst o víkendovém dni, kdy se obvykle méně testuje, a celkově čtvrtý nejvyšší počet za jediný den od začátku epidemie. Do statistik od sobotního podvečera přibylo dalších 14 úmrtí, celkem s onemocněním covid-19 zemřelo 1352 lidí. V nemocnicích bylo podle posledních údajů na webu ministerstva zdravotnictví 3415 lidí, z toho 596 ve vážném stavu.

Od začátku března, kdy se v zemi objevily první případy covidu-19, se koronavirem nakazilo už téměř 169.000 lidí, přes 98.000 odhalily laboratoře v říjnu. V polovině tohoto týdne se denní přírůstky poprvé dostaly přes 9000, v pátek pak přes 11.000. Ve středu laboratoře odhalily 9544 případů, ve čtvrtek 9720 a v pátek 11.105. Víkendový rekord dosud držela minulá sobota 10. října se 4636 případy.

Počet úmrtí se proti konci září zdvojnásobil, počet hospitalizovaných s koronavirem už je více než trojnásobný a pacientů ve vážném stavu je také trojnásobek.

V posledních dnech se také více testuje, od úterý bylo testů vždy více než 30.000. V pátek laboratoře v Česku vyhodnotily rekordních 37.825 testů, dosavadní maximum ze středy bylo zhruba o 3000 nižší. Pozitivních testů bylo v pátek 29,36 procenta. Ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) v pátek na tiskové konferenci řekl, že hranice, na kterou se ČR potřebuje dostat, je podíl pod deseti procenty pozitivních ze všech denních testů. Sobotní počet testů zveřejní ministerstvo dnes vpodvečer.

Nejrychleji se nyní nemoc šíří v okrese Plzeň-sever a na Zlínsku, kde bylo za posledních sedm dní zaznamenáno 721 nově nakažených v přepočtu na 100.000 obyvatel. Následuje Uherskohradišťsko s téměř 700 nakaženými, Plzeň-město s 696 a Příbramsko s 691 nakaženými na 100.000 obyvatel za poslední týden. Pod 200 má tento údaj aktuálně jen Mostecko.

Rekordní růst počtu nakažených zaznamenávají také země sousedící s Českou republikou. Nejvyšší denní bilance ohlásily za pátek Rakousko, Německo a Polsko, zatímco Slovensko mělo druhý nejvyšší denní nárůst od začátku epidemie. Žádná z těchto zemí ovšem nepřekonala hranici 10.000 nových případů jako Česko v rekordní pátek.

V celém Česku kvůli nepříznivému vývoji koronavirové epidemie platí od středy zpřísněná protiepidemická opatření. Všechny školy od základních po vysoké přešly na distanční výuku kromě tříd pro děti se speciálními potřebami. Uzavřeny jsou restaurace, bary, kluby, zakázány jsou kulturní i sportovní akce. Shromažďovat se lidé mohou maximálně po šesti. Další opatření v nejbližších dnech nebudou, řekl v pátek ministr Prymula. Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD), jenž stojí v čele Ústředního krizového štábu, v sobotu serveru Seznam Zprávy řekl, že vyhodnocení přijatých opatření bude ve středu. "My jsme se dohodli, že první vyhodnocení bude nadcházející středu. To se podíváme na ta čísla a ministerstvo zdravotnictví by mělo říct, zda to takto stačí, nebo je třeba dělat nějaké další úpravy," uvedl.