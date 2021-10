V sobotu přibylo 2751 případů covidu, nejvíc za víkendový den od března

Praha - V sobotu přibylo v Česku 2751 případů nemoci covid-19, nejvíc za víkendový den od 27. března. Aktuální nárůst počtu nakažených byl skoro o 1600 případů vyšší než předchozí sobotu. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví. Výrazně nyní přibývá také hospitalizovaných s covidem-19. Oproti předchozí sobotě stoupl jejich počet o dvě třetiny na 846, z toho 119 pacientů je ve vážném stavu. Za posledních sedm dní zemřelo 61 lidí s covidem-19, zatímco třeba za celé září bylo úmrtí 45.

Ačkoli počty nově nakažených se dostaly na úroveň z konce letošního března, kdy v Česku doznívala předchozí vlna epidemie, množství hospitalizovaných je několikanásobně nižší než v březnu. Zatímco nyní je v nemocnicích asi 850 lidí s covidem-19, 27. března bylo hospitalizovaných přes 7500. Ve vážném stavu byla tehdy téměř čtvrtina z nich, zatímco teď je v těžkém stavu 14 procent hospitalizovaných. Ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek již dříve uvedl, že nižší počty hospitalizovaných souvisí podle něj s očkováním a vysokou promořeností populace. Podle aktuální tiskové zprávy ministerstva nebyly tři čtvrtiny z nově nakažených za říjen očkované, z hospitalizovaných starších 16 let nebyly očkované zhruba dvě třetiny a ze zemřelých více než polovina.

Vytrvale v poslední době stoupá spolu s denními nárůsty množství nakažených také tzv. incidenční číslo, tedy počet nově nakažených za sedm dní na 100.000 obyvatel. K dnešku toto číslo, používané státem pro určování protiepidemických opatření, stouplo ze sobotních 177 případů na 191. Číslo už několik dní roste ve všech krajích a Praze, v některých regionech se blíží ke 300. Nejvyšší je s 297 případy stále v Moravskoslezském kraji a nejnižší s 67 případy v Karlovarském kraji.

Z okresů je incidenční číslo nejvyšší se 418 případy za týden na 100.000 obyvatel na Českobudějovicku a ke 400 se blíží také na Ostravsku. Ministr školství Robert Plaga a ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (oba za ANO) se ve čtvrtek dohodli na tom, že v okresech se sedmidenním výskytem nákazy nad 300 případů na 100.000 obyvatel se neočkovaní žáci budou muset 1. a 8. listopadu otestovat na koronavirus.

Naopak tzv. reprodukční číslo, které ukazuje rychlost šíření covidu-19, dnes mírně kleslo. Ze sobotní hodnoty 1,96 se podle tiskové zprávy ministerstva k dnešku snížilo na 1,90. Sobotní hodnota byla nejvyšší přinejmenším od 1. října 2020. Hodnoty za dny před tímto datem nejsou na webu ministerstva uvedeny. Reprodukční číslo uvádí, kolik dalších lidí nakazí jeden pozitivně testovaný. I přes pokles je číslo nyní stále téměř na dvojnásobku kritické hodnoty jedna, která znamená zrychlování šíření covidu-19. Nad jedničkou je reprodukční číslo nepřetržitě od konce letošního srpna.

Rostou i počty testovaných. V sobotu v minulém týdnu bylo provedeno zhruba 18.000 PCR testů a 33.000 antigenních, kdežto tento týden v sobotu asi 28.000 PCR a 33.000 antigenních testů.

Kvůli skokovému růstu počtů nově nakažených i přes zvyšování počtu testovaných stoupají podíly nově odhalených případů nákazy na počtu testů. U preventivních a plošných testů, které tvoří většinu prováděných testů, vzrostl podíl pozitivních z 1,21 procenta za předchozí sobotu na 2,88 procenta, což je nejvíc od začátku letošního března. U epidemiologické indikace, kdy jsou testováni lidé například kvůli možnému kontaktu s nakaženým, podíl pozitivních stoupl ze 4,34 na 6,93 procenta. Podíl pozitivních u tzv. diagnostické indikace, kdy jsou testováni lidé vykazující příznaky, se zvýšil ze 8,96 na 14,96 procenta, což je nejvíce od 20. dubna.

Za celou dobu epidemie bylo v Česku od začátku loňského března zaznamenáno zhruba 1,73 milionu případů covidu-19. Zemřelo 30.615 nakažených. Od loňského začátku očkování proti covidu-19 bylo v Česku podáno zhruba 12,07 milionu dávek vakcín a přes 6,05 milionu lidí bylo plně naočkováno. V posledních dnech denní počty očkovaných rostou. Za sobotu bylo naočkováno asi 7200 lidí, zhruba dvakrát více než před týdnem. Předtím zájem o očkování několik měsíců prudce klesal, když se z červnových až 120.000 lidí za všední den propadly počty očkovaných na konci září až pod 10.000 za den.

Alespoň jednu dávku vakcíny proti covidu-19 už v Česku dostalo podle Českého rozhlasu - Radiožurnálu také asi 150 dětí ve věku do 12 let, ačkoli pro ně ještě vakcína není schválena. Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) v pondělí uvedla, že teprve začala posuzovat použití vakcíny od firem Pfizer a BioNTech u dětí ve věku pět až 11 let. Lékaři vakcínu dětem podle rozhlasu nejčastěji podávají ze zdravotních důvodů, například po operacích nebo kvůli chronickým onemocněním. "Všechno je to off-label (mimo schválenou registraci), je to na odpovědnosti lékaře a rodičů. Není to schválené očkování," řekl Radiožurnálu mluvčí ministerstva zdravotnictví Daniel Köppl.

Počty potvrzených případů covidu-19 v krajích za posledních sedm dní v přepočtu na 100.000 lidí:

Kraj Případů na 100.000 obyvatel za posledních sedm dní Moravskoslezský 297 Olomoucký 291 Jihočeský 267 Praha 227 Jihomoravský 220 Plzeňský 202 Zlínský 182 Středočeský 169 Vysočina 145 Pardubický 134 Ústecký 89 Liberecký 82 Královéhradecký 69 Karlovarský 67

Zdroj: ministerstvo zdravotnictví