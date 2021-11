V sobotu přibylo 14.402 nakažených, vůbec nejvíce ve volném dni

Praha - V sobotu přibylo v Česku 14.402 potvrzených případů covidu-19. Je to nejvyšší přírůstek ve volném dni za celou dobu epidemie. Proti minulé sobotě je to nárůst o více než 5000 nakažených. Takzvané incidenční číslo opět vzrostlo na nové maximum. K dnešku připadá na 100.000 obyvatel v posledních sedmi dnech 978 nakažených, téměř o 50 více než v sobotu. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví.

V nemocnicích bylo v sobotu s nákazou 4818 lidí. Počet pacientů se tak snížil. Podle revidovaných údajů bylo ve čtvrtek hospitalizováno 5040 nakažených. Více než 5000 covidových pacientů tak bylo v nemocnicích poprvé od letošního dubna. V těžkém stavu je 713 lidí.

S koronavirem dosud v Česku zemřelo 32.079 lidí. Za tento týden je zatím 468 obětí, na sobotu jich připadá 35. Při dalších aktualizacích ale obvykle údaje z posledních dnů rostou. "Vykazování úmrtí má určité zpoždění oproti reálnému stavu z důvodu validace a uzavírání případů krajských hygienických stanic," uvedlo ministerstvo.

Laboratoře v sobotu provedly přibližně 91.000 testů, asi o 11.000 více než před týdnem. Podíl nakažených se u všech typů testů zvýšil. U nejvyužívanějších preventivních a plošných testů bylo pozitivních 7,88 procenta vzorků, před týdnem to bylo zhruba pět procent. V případě epidemiologické indikace, kdy se testují lidé kvůli kontaktu s nakaženým, stoupla pozitivita asi o tři procentní body na 16,13 procenta. U takzvané diagnostické a klinické indikace, kdy jsou testováni lidé vykazující příznaky, se podíl nakažených dostal přes 41 procent.

Incidenční číslo se výrazně liší v jednotlivých regionech. Nejhorší situace zůstává na Moravě. V Olomouckém kraji připadá na 100.000 obyvatel v posledních sedmi dnech 1386 nakažených. Ve Zlínském kraji je incidence 1248, v Jihomoravském kraji 1230 a v Moravskoslezském kraji 1122. Nově se incidenční číslo dostalo přes 1000 také v Jihočeském a Pardubickém kraji. Naopak relativně nejlépe na tom je Karlovarský kraj, kde na 100.000 obyvatel připadá v uplynulém týdnu 340 nakažených. Ve všech krajích od soboty incidence vzrostla.

Kvůli prudce se zhoršující epidemické situaci se od pondělí přestanou uznávat testy na covid-19 jako covidový certifikát. Lidé se při vstupu do restaurací, hotelů, provozoven služeb či na hromadné akce budou muset prokázat už jen kompletním očkováním nebo dokladem o prodělání covidu v posledních šesti měsících. Bude pokračovat testování ve školách a začnou se pravidelně testovat i neočkovaní zaměstnanci ve firmách.

Právě očkování je považováno za hlavní nástroj, jak bojovat proti epidemii. Apelují na něj politici i odborníci. Zdravotníci dosud v zemi podali 13,019.906 dávek vakcíny. V sobotu očkování podstoupilo více než 15.000 lidí. Zájem v posledních dnech roste i vzhledem k chystaným přísnějším opatřením. Například v pražských očkovacích centrech bez registrace v obchodním centru Westfield Chodov a na hlavním nádraží se v sobotu tvořily dlouhé fronty. Také na očkování v sokolovně v Pardubicích lidé čekali i dvě hodiny.

Od loňského března, kdy epidemie v Česku vypukla, odhalily laboratoře celkem 1,995.291 případů koronaviru. Je tak velmi pravděpodobné, že dnes bude překonána hranice dvou milionů pozitivních testů. Z nákazy se dosud vyléčilo více než 1,76 milionu lidí.

Počty potvrzených případů covidu-19 v krajích za posledních sedm dní v přepočtu na 100.000 lidí:

Kraj Případů na 100.000 obyvatel za posledních sedm dní Olomoucký kraj 1386 Zlínský kraj 1248 Jihomoravský kraj 1230 Moravskoslezský kraj 1122 Jihočeský kraj 1021 Pardubický 1008 Praha 970 Středočeský kraj 943 Vysočina 892 Plzeňský kraj 873 Ústecký kraj 677 Královéhradecký kraj 659 Liberecký kraj 608 Karlovarský kraj 340

Zdroj: ministerstvo zdravotnictví