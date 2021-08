V sobotu přibylo 132 nákaz, reprodukční číslo je 1,04

Praha - Epidemie koronaviru v Česku stagnuje. V sobotu laboratoře prokázaly nemoc covid-19 u 132 lidí. Je to je prakticky stejně jako před týdnem, kdy přibylo 133 nakažených. Reprodukční číslo udávající počet nakažených od jednoho pozitivně testovaného zůstává čtvrtým dnem nepatrně nad hodnotou jedna, což je hranice mezi zpomalováním a zrychlováním šíření nákazy. Klíčovým ukazatelem při šíření nákazy je také počet lidí s covidem-19 v nemocnicích, který se v uplynulých dnech výrazně nemění. Poslední prázdninovou sobotu bylo hospitalizováno 57 nakažených, z toho 11 bylo ve vážném stavu. Vyplývá to z informací na webu ministerstva zdravotnictví.

Incidenční číslo, které ukazuje týdenní počet nově nakažených v přepočtu na 100.000 obyvatel, je stejně jako předchozí den 13, předtím dlouho stagnovalo na hodnotě 12. Velké rozdíly ale zůstávají mezi kraji i okresy. Nejhůře na tom je dlouhodobě Praha, kde za uplynulých sedm dní připadá na 100.000 obyvatel 29 nakažených. Následuje Středočeský kraj s incidencí 17 a Jihočeský s 15 nakaženými v přepočtu na obyvatele. Naopak v Olomouckém kraji připadá na 100.000 lidí pět případů koronaviru za týden, Pardubický a Královéhradecký mají šest. Z okresů se epidemie nyní nejvíc šíří v okolí hlavního města - okres Praha-západ vykázal incidenci 28 a Praha-východ 27. V některých regionech evidují za poslední týden jen jednotky případů a Jesenicko zůstává bez jediného potvrzeného případu za sedm dní.

Reprodukční číslo k dnešku je stejně jako předchozí den zhruba 1,04. Pokud je větší než jedna, epidemie zrychluje, pod touto hodnotou zpomaluje. V poslední době se tento sledovaný ukazatel pohybuje těsně kolem této hranice.

Počet lidí, kteří jsou s koronavirem v nemocnicích, zůstával ve všední dny tohoto týdne kolem 65. O víkendu klesl na 57, podobně jako minulou sobotu. Před rokem ve stejnou dobu vyžadovalo nemocniční péči skoro třikrát více pacientů s covidem.

Od začátku loňského března, kdy se v Česku objevily první případy nákazy, bylo v zemi potvrzeno téměř 1,68 milionu případů koronaviru.Většina nakažených se vyléčila, 30.402 lidí s covidem-19 dosud zemřelo. Na tento týden zatím připadá šest úmrtí. Aktuálně se s covidem v Česku potýká 2091 lidí, ve všední dny tohoto týdne přibylo průměrně 220 nových případů koronaviru.

Počet úmrtí, hospitalizací i závažných průběhů onemocnění výrazně snižuje očkování. Zdravotníci v sobotu očkovali v Česku proti koronaviru přes 8200 lidí, v mezitýdenním srovnání zhruba o šest tisíc méně, údaje za uplynulý den se ale mohou ještě navýšit. Dokončené očkování má nyní v republice - po osmi měsících vakcinace - přes 5,6 milionu lidí, tedy více než polovina všech obyvatel. Cílem je dosáhnout plného očkování minimálně u 70 procent populace. Očkovat se je nyní možné od 12 let.

Vláda v pondělí bude jednat o tom, kdo by měl dostat třetí dávku očkování proti covidu-19. Řídit se hodlá postojem odborných společností, podle nichž by další posilující dávku potřebovali například lidé po transplantacích orgánů, senioři nad 65 let, klienti domovů pro seniory, pacienti s chronickými onemocněními a také zdravotníci a pracovníci v sociálních službách.

S nynějším návratem lidí z dovolených a dětí z prázdnin bude epidemie covidu-19 podle odborníků sílit. I při vysoce rizikovém scénáři vývoje by ale nadcházející vlna neměla být tak silná jako loni na podzim nebo letos na jaře, a to díky očkování i značnému počtu lidí, kteří už covid prodělali.

Vývoj nákazy mapuje testování. Laboratoře v sobotu zpracovaly téměř 50.000 testů, z toho přes 33.000 antigenních, zbytek přesnějších PCR. Před týdnem bylo testů okolo 78.000. Preventivní testy na covid-19, u nichž se pozitivita pohybuje okolo 0,1 procenta, budou od září nadále zdarma pro všechny. Lidé mají z veřejného zdravotního pojištění hrazeny měsíčně dva testy metodou PCR a čtyři antigenní testy. Vláda původně plánovala po letních prázdninách zpoplatnit testy pro lidi nad 18 let, rozhodnutí ale změnila . Odůvodnila to nepříznivým vývojem epidemie v některých evropských zemích, kterou zhoršují mutace viru. Opakovaně testovat se budou děti při nadcházejícím návratu do škol, pokud nejsou očkované nebo už nemoc prodělaly. Povinné pravidelné testování ve firmách, které bylo na jaře, stát zatím neplánuje.

Počty potvrzených případů covidu-19 v krajích za posledních sedm dní v přepočtu na 100.000 obyvatel:

Kraj Případů na 100.000 obyvatel za posledních sedm dní Praha 29 Středočeský 17 Jihočeský 14 Liberecký 13 Jihomoravský 12 Karlovarský 11 Vysočina 10 Plzeňský 8 Ústecký 7 Moravskoslezský 7 Zlínský 7 Pardubický 6 Královéhradecký 6 Olomoucký 5 celá ČR 13

Zdroj: ministerstvo zdravotnictví