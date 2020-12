V širším kádru reprezentace pro juniorské MS je 42 hráčů

Ilustrační foto - Trenér Karel Mlejnek na tréninku české hokejové reprezentace do 20 let 12. listopadu 2020 v Litoměřicích.

Ilustrační foto - Trenér Karel Mlejnek na tréninku české hokejové reprezentace do 20 let 12. listopadu 2020 v Litoměřicích. ČTK/Deml Ondřej

Praha - Nezvykle vysoký počet 42 hráčů pozval trenér české hokejové reprezentace do 20 let Karel Mlejnek na závěrečné soustředění před juniorským mistrovství světa, které se uskuteční na přelomu roku v Edmontonu. V sobotu ve Vyškově se sejde pět brankářů, 14 obránců a 23 útočníků, z nichž Mlejnek s asistenty Davidem Brukem a Pavlem Trnkou vyberou 28 hráčů, kteří v neděli 13. prosince odletí do Kanady.

"Aktuální sezona je hodně specifická, což ovlivňuje i nominaci na mistrovství světa. Mimo výkonnosti hráčů musíme brát ohled i na covid-19. I proto se kempu ve Vyškově zúčastní široký kádr. Navíc spousta hráčů odehrála kvůli koronavirové pandemii pouze několik utkání," uvedl Mlejnek v tiskové zprávě. Zúžený kádr plánuje zveřejnit den před odletem do dějiště šampionátu.

Hokejová dvacítka má za sebou již dvě soustředění v Litoměřicích, kde hráči žili v takzvané bublině a pohybovali se jen v areálu hotelu a stadionu. Podobné to bude i ve Vyškově a poté i přímo v Edmontonu.

"Snažíme se o to, aby byla zajištěna maximální ochrana vůči onemocnění covid-19. V průběhu kempu budou všichni hráči i členové realizačního týmu třikrát otestováni metodou PCR a před vstupem do letadla se budou muset podle reglementu šampionátu všichni prokázat třemi negativními testy," uvedl manažer týmu Otakar Černý.

V aktuálním širším výběru jsou hráči ročníků 2001, 2002 a 2003. Deset z nich - brankáři Lukáš Pařík a Nick Malík, obránci Martin Haš, Karel Klikorka, Šimon Kubíček a Radek Kučeřík a útočníci Jan Myšák, Jaromír Pytlík, Adam Raška a Michal Teplý - startovali na minulém juniorském MS v Ostravě a Třinci.

Čeští reprezentanti se v Edmontonu představí v základní skupině B a postupně se utkají se Švédskem, Ruskem, USA a Rakouskem. Do čtvrtfinále postoupí čtyři týmy. Před turnajem ještě sehrají přípravné zápasy proti Finsku a Německu. "Chceme se prezentovat jako sebevědomý a zároveň pokorný tým, který svou pracovitostí bude velmi nepříjemný všem soupeřům," řekl Mlejnek.

Širší nominace české reprezentace na juniorské MS v Edmontonu:

Brankáři: Nick Malík, Tomáš Suchánek (oba Frýdek-Místek), Jan Bednář (Karlovy Vary), Lukáš Pařík (Benátky nad Jizerou), Šimon Zajíček (Litvínov),

obránci: Ondřej Baláž, Michael Krutil, Šimon Kubíček, Jan Mlčák, Daniel Poizl (všichni Litoměřice), David Jiříček, Vladimír Kremláček (oba Plzeň), Martin Haš (Benátky nad Jizerou), Michal Hrádek (Pardubice), Karel Klikorka (Mladá Boleslav), Radek Kučeřík (Přerov), Adam Rutar (Olomouc), Jiří Suhrada (Zlín), Stanislav Svozil (Brno),

útočníci: David Jindra, Filip Koffer, Martin Lang, Pavel Novák, Filip Přikryl, Jaromír Pytlík, Michal Teplý, Matěj Toman (všichni Litoměřice), Adam Najman, Jakub Rychlovský (oba Liberec), Jonáš Peterek, Adam Raška (oba Frýdek-Místek), Martin Beránek (České Budějovice), Jakub Brabenec (Brno), Michal Gut (Sokolov), Ivan Ivan (Vítkovice), Sebastian Malát (Plzeň), Jan Myšák (Litvínov), Martin Ryšavý (Přerov), David Vitouch (Sparta Praha), Radek Mužík (Lulea/Švéd.), Theodor Pištěk (Örebro/Švéd.), Ondřej Pšenička (Waterloo/USHL).