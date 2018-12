Trenér Václav Varaďa vystoupil 3. prosince 2018 v Praze na tiskové konferenci před hokejovým MS juniorů do 20 let.

Praha - V širší nominaci hokejové reprezentace před juniorským mistrovstvím světa jsou i útočníci Filip Chytil, Martin Kaut, Martin Nečas nebo Filip Zadina, kteří působí v zámoří. Zatímco Kaut, Nečas a Zadina hrají nižší AHL, Chytil se zabydlel v NHL v sestavě New York Rangers. Kouč Václav Varaďa do nominace zařadil 28 hráčů.

Ze zámořských soutěží je celkem patnáct hokejistů. Tým tvoří tři brankáři, deset obránců a 15 útočníků. "Všechny kluky ze zámořských mládežnických lig máme uvolněné, ještě jednáme o uvolnění těch, kteří hrají NHL a AHL," řekl na dnešní tiskové konferenci v Praze manažer týmu Otakar Černý.

Devatenáctiletý Chytil nedávno ohromil sérií pěti zápasů, v nichž dokázal skórovat. Od té doby si sice v šesti duelech připsal jen nahrávku, přesto má ve slavném klubu nadále důvěru kouče Davida Quinna. "U Filipa Chytila je šance asi hodně malá, i když dva měsíce zpátky hlas z klubu nebyl negativní. Ale teď hraje ve velké formě," připustil Varaďa.

Zástupci české strany oslovovali kluby před zhruba dvěma měsíci a věří, že některé z ofenzivních es se podaří pro vrcholnou akci získat. "U těch zbývajících hráčů Nečase, Zadiny a Kauta je šance větší, předběžně se všechny kluby vyjádřily kladně," podotkl Varaďa.

Jasno by mělo být brzy. "Byli jsme domluvení, že dostaneme finální slovo během prvního týdne v prosinci, kdy a zda vůbec budou hráči puštěni na mistrovství světa. Čekáme na vyjádření. Byli bychom rádi, kdybychom případně měli tyto hráče k dispozici už na přípravný kemp v zámoří, ale budeme respektovat postoj klubů," doplnil Varaďa.

O ambicích nechtěl dvaačtyřicetiletý kouč extraligového Třince příliš mluvit. "Uvidíme, jak se bude vše vyvíjet především s ohledem na kluky, u nichž zatím nevíme, zda budou k dispozici, nebo ne. I proto máme do kempu před turnajem více hráčů. Budeme to řešit průběžně a reagovat na vyjádření klubů," vysvětlil Varaďa.

"Rádi bychom se každopádně prezentovali dobrým poctivým hokejem a korunovali to nějakým úspěchem, ale teď je ještě brzo cokoliv odhadovat. Udělám ale s každým utkáním vše proto, abychom vyhráli. Za jakéhokoliv stavu chci vyhrát a věřím, že to tak mají i kluci. Že to cítí stejně," doplnil Varaďa.

Šampionát se odehraje tradičně na přelomu roku od 26. prosince do 5. ledna. Pořádat ho budou kanadská města Vancouver a Victoria. Čeští mladíci budou obhajovat čtvrtou příčku, v pětičlenné základní skupině narazí postupně na Švýcarsko, Rusko, posledního vítěze Kanadu a Dánsko.

Reprezentační výběr se sejde 11. prosince, den poté odletí do Vancouveru, pak ho čeká přípravný kemp v Nanaimu. Oživí ho dvě přípravná utkání: 19. prosince se Slováky a 22. prosince proti USA.

Širší nominace na přípravný kemp před MS juniorů:

Brankáři: Lukáš Dostál (Třebíč), Jakub Škarek (Lahti/Fin.), Jiří Patera (Brandon/WHL),

obránci: Michael Gaspar, David Kvasnička (oba Litoměřice), Jakub Galvas (Olomouc), Dalimil Mikyska (Třebíč), Matyáš Zelingr (Kladno), Martin Hugo Haš (Tappara Tampere/Fin.), Daniel Bukač (Niagara/OHL), Filip Král (Spokane/WHL), Radim Šalda (Rimouski/QMJHL), Libor Zábranský (Kelowna/WHL),

útočníci: Jan Hladonik (Třinec), Jan Jeník (Liberec), Ondřej Machala (Pardubice), Karel Plášek (Kometa Brno), Jakub Pour (Litoměřice), Petr Čajka (Erie/OHL), Kryštof Hrabík (Tri-City/WHL), Filip Chytil (New York Rangers/NHL), Martin Kaut (Colorado/AHL), Jáchym Kondelík (University of Connecticut/NCAA), Jakub Lauko (Rouyn Noranda/QMJHL), Martin Nečas (Charlotte/AHL), Matěj Pekař (Barrie/OHL), Ostap Safin (Halifax/QMJHL), Filip Zadina (Grand Rapids/AHL).