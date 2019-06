V širší nominaci na přípravu basketbalistů na MS je 20 hráčů

Ilustrační foto - Trenér české basketbalové reprezentace Ronen Ginzburg vystoupil 2. května 2019 v Praze na tiskové konferenci po inspekční cestě do Číny, kde se v září uskuteční mistrovství světa.

Praha - Dvacítku jmen zařadil trenér českých basketbalistů Ronen Ginzburg do širší nominace na přípravu na mistrovství světa v Číně. Příprava odstartuje 23. července a jediný český zástupce z NBA Tomáš Satoranský z Washingtonu se do ní zapojí může zapojit nejdříve 4. srpna. Světový šampionát, na němž se Češi představí po 37 letech, se hraje od 31. srpna do 16. září.

"Samozřejmě to není ideální situace, když všichni nezačneme společně 23. července, ale musíme vzít v úvahu zdravotní stav, únavu po sezoně a věk některých hráčů. Rozhodl jsem se, že jim umožním připojit se později," uvedl v tiskové zprávě Ginzburg.

Nejdřívější možné zařazení rozehrávače Satoranského do přípravy 4. srpna je určeno podle pravidel uzavřených mezi federací FIBA a NBA. Ve výběru nechybí ani další hvězda Jan Veselý, který se stal v barvách Fenerbahce Istanbul nejužitečnějším hráčem Evropské ligy.

V kádru je i další pivot Martin Kříž, jenž si v semifinále play off ligy přetrhl achillovku a nyní prochází rekonvalescencí tak, aby se pokusil začátek přípravy stihnout. První týden soustředění proběhne v nymburském Sportovním centru bez nejvytíženějších hráčů uplynulé sezony.

"Chápu, že v prvních dvou třech týdnech nebudou hráči v top formě. Náš cíl je ale mít jako tým co nejlepší formu 1. září. Pokud se nám podaří mít kvalitní tréninky, jsem si jistý, že to bude dobré," uvedl Ginzburg.

Nováčky v týmu, z něhož vykrystalizuje konečná dvanáctičlenná nominace, jsou rozehrávač Jakub Tůma z USK Praha a pivot Petr Heřman z univerzitního týmu Loyola Marymount z NCAA. Pardubický odchovanec Heřman působí v NCAA už pět let.

"Zhruba před třemi lety jsem se s ním setkal na jeho tréninku. Vypadal, že má velký potenciál, ale bohužel toho tehdy moc nenahrál na univerzitě. Teď začal hrát víc. Rozhodli jsme se mu dát šanci. Doufáme, že by mohl jít stejnou cestou jako Patrik Auda před sedmi lety," prohlásil Ginzburg.

Tůma byl oporou týmu do 20 let. "Ukázal, že když dostane minuty, může hrát. Tohle pro něj bude posun na nejvyšší úroveň. Náš hlavní cíl je teď samozřejmě mistrovství světa, ale musíme začít přemýšlet o EuroBasketu 2021. Proto jsou oba hráči v nominaci," podotkl izraelský kouč české reprezentace.

V přípravě na MS sehraje jeho výběr tři turnaje. Od 9. do 11. srpna v Praze v hale Královka bude hrát s Tuniskem, Polskem a Jordánskem. "Je úžasné, že můžeme odehrát zápasy v České republice. Jsem rád, že se nám podařilo najít soupeře, kteří do Prahy přijedou," řekl Ginzburg.

"Je to skvělé pro hráče i fanoušky. Doufám, že si to lidé užijí - atmosféru, zápas... Asi ještě nebudeme ve stoprocentní formě, pořád je to součást přípravy. Ale jsem rád, že ji můžeme mít před našimi fanoušky," doplnil trenér.

Od 16. do 18. srpna se tým představí v Hamburku opět proti Polsku, domácímu Německu a Maďarsku. Generálkou bude turnaj v Soulu od 24. do 27. srpna, kde jsou na programu duely s Angolou, Koreou a Litvou.

Do šampionátu český tým vstoupí 1. září zápasem s vítězem posledních dvou mistrovství USA. O dva dny později čeká Ginzburgův výběr Japonsko a 5. září nastoupí proti Turecku. První dva celky tabulky zamíří do osmifinálových skupin, zbylé dva budou hrát o 17. až 32. místo.

Širší nominace českých basketbalistů na přípravu na MS:

Rozehrávači: Petr Šafarčík, Tomáš Vyoral (oba Nymburk), Viktor Půlpán (Pardubice), Jakub Šiřina (Opava), Jakub Tůma (USK Praha), Vít Krejčí (Olivar Zaragoza/Šp.), Tomáš Satoranský (Washington/NBA).

Křídla: Jaromír Bohačík, Vojtěch Hruban, Pavel Pumprla (všichni Nymburk), Michal Mareš (USK Praha), Lukáš Palyza (Olomoucko), Blake Schilb (Remeš/Fr.).

Pivoti: Martin Kříž, Martin Peterka (oba Nymburk), Šimon Puršl (Svitavy), Patrik Auda (Pistoia/It.), Ondřej Balvín (Gran Canaria/Šp.), Petr Heřman (Loyola Marymount/NCAA), Jan Veselý (Fenerbahce Istanbul/Tur.).