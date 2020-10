V širší nominaci hokejistů na Karjalu je deset nováčků

Praha - Deset nováčků zařadil do širší, třicetičlenné nominace na listopadový turnaj Karjala v Helsinkách nový trenér českých hokejistů Filip Pešán. Osm z nich jsou kandidáti nominace na mistrovství světa dvacítek, které se uskuteční na přelomu roku v Edmontonu. S výjimkou sedmi juniorů a obránce Filipa Hronka z Hradce Králové působí všichni vybraní hráči v klubech mimo Českou republiku.

Při současném zastavení soutěží i zákazu tréninků ve vnitřních prostorech v zemi kvůli pandemii koronaviru jsou v nominaci z hráčů působících v českých klubech dále jen brankář Lukáš Pařík z Liberce, obránci David Jiříček z Plzně, Stanislav Svozil z Komety Brno a Šimon Kubíček z Litoměřic a útočníci Jan Myšák z Litvínova, Adam Raška z Třince a Michal Teplý z Mladé Boleslavi.

Z hráčů dvacítky je doplňuje v ofenzivě Jaromír Pytlík ze Sault Ste. Marie z OHL. První starty v národním týmu si vedle nich mohou připsat také současní spoluhráči z Tappary Tampere - gólman Dominik Hrachovina, který byl jako trojka na mistrovství světa v Dánsku v roce 2018, a útočník Michael Špaček.

Vedle mladíků zařadil Pešán do kádru z českých klubů jen Hronka, který dočasně před odloženým startem NHL vypomáhá Hradci Králové z Detroitu. Naposledy reprezentoval dvaadvacetiletý bek na loňském mistrovství světa v Bratislavě, kde byl zvolen nejlepším obráncem a byl vybrán i do All Star týmu turnaje.

Rovněž poprvé od posledního světového šampionátu na Slovensku se vrací do národního týmu brankář Patrik Bartošák z Pelicans Lahti. V minulé sezoně při působení v Třinci v listopadu z osobních důvodů i kvůli problémům s alkoholem přerušil kariéru a Oceláři s ním rozvázali smlouvu. Po léčení na konci ledna zamířil do švédského druholigového MODO Hockey a v létě se přesunul do Lahti.

Poprvé od dubna 2018 se vrací Jan Ordoš ze švédského Oskarshamnu a od prosince téhož roku Ondřej Roman z Ilvesu Tampere. Naposledy loni v únoru se představil další útočník Radek Koblížek z Kärpatu Oulu a v květnu také další ofenzivní hráč Rudolf Červený z Lahti.

Nejvíce zkušeností z kádru má obránce Jakub Krejčík z Jokeritu Helsinky, který má na kontě 99 utkání a při příštím startu oslaví jubileum. Vedle něj je v týmu dalších sedm hráčů z KHL, jedenáct z finské ligy, dva ze švédské nejvyšší soutěže a jeden ze zámořské OHL.

Český tým odletí do "bubliny" v Helsinkách dvěma speciály z Prahy a Moskvy a první trénink má na programu v úterý dopoledne. Ve čtvrtek od 13:30 vstoupí do prvního turnaje série Euro Hockey Tour v sezoně duelem se Švédskem. O dva dny později od 16:30 nastoupí proti domácímu Finsku a v neděli od 12:30 proti Rusku.

Nominace českých hokejistů na turnaj Karjala v Helsinkách (5.-8. listopadu): Brankáři: Patrik Bartošák (Pelicans Lahti (Fin.; 15 zápasů), Dominik Hrachovina (Tappara Tampere/Fin.; 0), Lukáš Pařík (Liberec; 0), obránci: Jakub Krejčík (99 zápasů/4 góly), David Sklenička (oba Jokerit Helsinky/KHL; 37/1), Filip Hronek (Hradec Králové; 20/5), David Jiříček (Plzeň; 0), Šimon Kubíček (Litoměřice; 0), Stanislav Svozil (Kometa Brno; 0), Jakub Galvas (Jukurit Mikkeli/Fin.; 9/1), Jakub Jeřábek (Podolsk/KHL; 55/5), Lukáš Klok (Lukko Rauma/Fin.; 20/1), Michal Moravčík (Tappara Tampere/Fin.; 37/1), Vojtěch Mozík (Färjestad/Švéd.; 43/4), Andrej Šustr (Kunlun/KHL; 12/1) útočníci: Jiří Smejkal (1/0), Michael Špaček (oba Tappara Tampere/Fin.; 0), Hynek Zohorna (35/5), Tomáš Zohorna (oba Chabarovsk/KHL; 96/16), Jan Myšák (Litvínov; 0), Michal Teplý (Mladá Boleslav; 0), Rudolf Červený (Pelicans Lahti/Fin; 16/2), Dmitrij Jaškin (Dynamo Moskva/KHL; 36/10), Radek Koblížek (Kärpät Oulu/Fin.; 2/0), Andrej Nestrašil (Magnitogorsk/KHL; 30/5), Jan Ordoš (Oskarshamn/Švéd.; 4/0), Jaroslav Pytlík (Sault Ste. Marie/OHL; 0), Adam Raška (Třinec; 0), Ondřej Roman (Ilves Tampere; 19/4), Šimon Stránský (Jukurit Mikkeli/Fin; 2/0), Náhradníci: Brankáři: Dominik Frodl (Plzeň; 0), Petr Kváča (Liberec; 0), Marek Mazanec (Hradec Králové; 2), Filip Novotný (Karlovy Vary; 0), obránci: Ronald Knot (Liberec; 0), Adam Polášek (Vítkovice; 51/4), útočníci: Matyáš Kantner (0/0), Petr Kodýtek (0/0), Petr Straka (všichni Plzeň; 2/0), Pavel Kousal (0/0), David Šťastný (14/3), Adam Zbořil (všichni Mladá Boleslav; 0/0), Michal Kovařčík (2/0), Ondřej Kovařčík (0/0), Matěj Stránský (všichni Třinec; 15/2), Ondřej Beránek (11/1), Jakub Flek (oba Karlovy Vary; 3/1), Filip Koffer (0/0), Pavel Novák (oba Litoměřice; 0/0), Robert Kousal (50/8), Jan Mandát (oba Pardubice; 0/0), Radan Lenc (23/3), Marek Zachar (oba Liberec; 0/0), Lukáš Rousek (10/0), David Tomášek (oba Sparta Praha; 26/6), Dominik Lakatoš (Vítkovice; 0/0), Patrik Zdráhal (Litvínov; 10/1). Program turnaje: -------- Čtvrtek 5. listopadu: 13:30 ČR - Švédsko, 17:30 Finsko - Rusko Sobota 7. listopadu: 12:30 Švédsko - Rusko, 16:30 Finsko - ČR. Neděle 8. listopadu: 12:30 ČR - Rusko, 16:30 Finsko - Švédsko.