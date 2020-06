V severovýchodní části Česka hrozí záplavy

Praha - V severovýchodní části Česka hrozí až do dnešního odpoledne záplavy. Místy mohou hladiny toků vystoupat na nejvyšší povodňový stupeň. Vyplývá to z výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Hladiny vodních toků se zvyšovaly už v pátek a v noci na dnešek, a to na některých místech až na nejvyšší, třetí stupeň povodňové aktivity. Aktuálně je na třetím stupni podle ČHMÚ řeka Haná na Prostějovsku a dalších několik řek v Olomouckém a Moravskoslezském kraji je na prvním a druhém povodňovém stupni.

Výstraha před stoupajícími hladinami toků po předešlých bouřkách platí až do dnešních 15:00 pro celý Moravskoslezský kraj, většinu Olomouckého kraje a také východní části Královéhradeckého a Pardubického kraje. Největší riziko výrazného vzestupu hladin řek je podle ČHMÚ v Olomouckém kraji, západní polovině Moravskoslezského kraje a nejvýchodnějších regionech Pardubického kraje. Tam mohou zvláště menší toky ojediněle dosáhnout nejvyššího povodňového stupně a vylévat se z břehů.

Meteorologové doporučují lidem ve zmíněných regionech, aby se vyvarovali koupání nebo jízd loděmi po vodních tocích a aby nechodili a nevjížděli do zaplavených míst. Kvůli podmáčené půdě také hrozí pády stromů.

Silné bouřky s vydatnými dešti zasáhly východní polovinu Česka v pátek večer a v noci na dnešek. Hasiči na řadě míst na Moravě a ve Slezsku museli odčerpávat vodu ze zatopených domů nebo odklízet padlé stromy.