V Severodoněcku zuří boje, Ukrajina má ale pod kontrolou chemičku

Kyjev - V Severodoněcku na východě Ukrajiny dál zuří líté boje, podle gubernátora Luhanské oblasti Serhije Hajdaje ale Ukrajina má stále pod kontrolou jeho průmyslovou oblast a chemickou továrnu, kde se před ruským ostřelováním skrývají stovky lidí. Podle sobotního tvrzení Ruskem podporované separatistické skupiny je v chemičce Azot uvězněno také 300 až 400 ukrajinských bojovníků.

Hajdaj uvedl, že ruské síly nyní ovládají většinu tohoto malého města v Luhanské oblasti, a řekl, že ruské ostřelování chemické továrny zažehlo v sobotu velký požár po úniku ropy. Není známo, zda oheň hořel ještě dnes.

"Nikdo nemůže říci, zda a kolik obětí bylo za posledních 24 hodin v Severodoněcku, kde pokračují intenzivní boje," uvedl dnes Hajdaj na síti Telegram. "Ano, lidé byli neustále v krytech, ale Rusové střílejí na obytné oblasti celé hodiny a používají těžké dělostřelectvo," napsal. "Všichni se teď pravděpodobně chtějí evakuovat, ale zatím taková možnost neexistuje," dodal.

Ruská média uvádějí, že v sousední Doněcké oblasti byl po výbuchu ve městě Avdijivka, kde sídlí další chemická továrna, vidět obrovský oblak kouře.

Ve směru na Slovjansk podle ukrajinského generálního štábu ve 109. den ruské invaze na Ukrajinu Rusové systematicky ostřelují oblast vesnic Petrivske, Nová Husarivka, Kurulka a Dolyna. Snaží se uchytit ve vesnici Bohorodyčne nedaleko Svjatohirsku.

Ukrajinský prezident Volodomyr Zelenskyj ve svém pravidelném nočním projevu ocenil obránce města Severodoněck za to, že po řadu týdnů zadržují postup ruských sil. "Vzpomínáte si, jak v Rusku začátkem května doufali, že budou mít celý Donbas? Po 108 dnech války, v červnu, Donbas stále odolává," prohlásil prezident.

Zelenskyj se v sobotu v Kyjevě sešel s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou a v nočním videoposelství zdůraznil, že pokud Ukrajina získá kandidátský status EU, posílí to nejen jeho stát, ale celou Evropskou unii. "Začala závěrečná etapa velkého diplomatického maratonu, která by měla být dokončena za týden a půl. My jsme v tomto maratonu s Evropskou unií v jednom týmu a tento tým musí vyhrát," podotkl Zelenskyj.

Prezident Ukrajiny se také vyjádřil k sobotním zprávám o tom, že v jihoukrajinských městech Cherson a Melitopol, která ovládají ruští vojáci, začalo vydávání ruských pasů místním obyvatelům. Zelenskyj uvedl, že ruské pasy v sobotu dostalo jen několik spolupracovníků Rusů.

Podle nejnovější analýzy amerického Institutu pro studium války (ISW) Kreml uznal, že na Ukrajině nebude možné rychle dosáhnout ruských cílů. Rusko dál upravuje své vojenské záměry a snaží se napravit chyby, kterých se dopustilo na začátku invaze, píše ISW.

Experti ISW také věnují pozornost výrokům mluvčího ukrajinské vojenské rozvědky Vadyma Skibického, který s odkazem na zjištění tajných služeb prohlásil, že Rusko plánuje vést válku ještě nejméně čtyři měsíce.

Institut znovu upozorňuje, že ukrajinské síly potřebují důslednou podporu ze strany Západu. Ukrajinské armádě chybí především dělostřelecké systémy, protože ruské počty a zdroje zvyšují tlak na ukrajinské síly, uvádí ISW.

#Ukrainian intelligence assesses that the #Russian military is extending its planning to fight a longer war, though Russian force generation and reserves likely remain poor.



Read the latest from @TheStudyofWar and @criticalthreats: https://t.co/rJKygW3uOM pic.twitter.com/GfMsEpMoVW