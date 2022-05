V Severodoněcku se bojuje v ulicích, podle úřadů zemřel novinář z Francie

Severodoněck (Ukrajina) - V ulicích východoukrajinského Severodoněcku se odehrávají tvrdé boje s ruskými vojáky a oběti přibývají s každou hodinou, řekl v telefonickém rozhovoru s agenturou AP starosta města Oleksandr Strjuk. Ruští vojáci podle něj postupují k centru zcela zničeného města. V Luhanské oblasti dnes zemřel francouzský novinář, který sledoval jeden z pokusů o evakuaci civilistů.

"Počet obětí roste každou hodinu, ale uprostřed pouličních bojů nedokážeme počítat mrtvé a raněné," uvedl starosta. Ve městě je podle něj asi 12.000 až 13.000 civilistů. Před válkou měl Severodoněck přes 100.000 obyvatel. Ti, kteří zůstávají, se před bombardováním uchýlili do sklepů či krytů.

Moskva se snaží ovládnout celou oblast Donbasu a Severodoněck je z tohoto pohledu klíčový, poznamenala AP. Město Rusové vzali útokem poté, co se ho bezúspěšně pokoušeli obklíčit.

Podle starosty jsou v Severodoněcku přerušeny dodávky energie a také komunikační linky. Ruské dělostřelecké útoky zničily kritickou infrastrukturu a 90 procent budov, píše AP. Podle odhadů starosty ve městě od začátku války zemřelo na 1500 civilistů, a to jak kvůli útokům samotným, tak také kvůli chybějícím lékům a nemožnosti dostat se k náležité zdravotní pomoci.

Gubernátor Hajdaj dnes uvedl, že při pokusu o evakuaci deseti lidí humanitárním vozidlem zemřel francouzský novinář. Z přiložené fotografie žurnalistovy akreditace vyplývá, že se jednalo o člověka jménem Frédéric Leclerc Imhoff. Podle šéfa Luhanské oblasti pracoval pro stanici BFMTV.

"Evakuace byla oficiálně zastavena," uvedl gubernátor s tím, že obrněný evakuační vůz jel vyzvednout deset lidí, když se dostal pod nepřátelskou palbu. "Akreditovaný francouzský novinář byl smrtelně zraněn na krku, když dokumentoval evakuaci. Hlídkujícího policistu zachránila jeho přilba," napsal Hajdaj na komunikační platformě Telegram.

Informace luhanského gubernátora podle agentury AFP následně potvrdil francouzský prezident Emmanuel Macron. "Rád bych znovu zdůraznil bezpodmínečnou podporu Francie těm, kteří plní náročný úkol a poskytují informace z míst bojů," napsal Macron na twitteru.

Na Ukrajině za více než tři měsíce ruské invaze zemřelo už několik ukrajinských i zahraničních novinářů. V polovině března ruští vojáci v Irpini zastřelili spolupracovníka listu The New York Times Brenta Renauda, který jako filmař pokrýval i války v Iráku nebo Afghánistánu. Nedlouho poté Rusové nedaleko Kyjeva zabili irsko-francouzského kameramana americké stanice Fox News Pierrea Zakrzewského a místní spolupracovnici týmu Oleksandru Kuvšynovou. Přímo v Kyjevě zemřela 23. března při ostřelování ruská novinářka Oxana Baulinová, která pracovala pro opoziční portál The Insider. Koncem dubna taktéž v Kyjevě zemřela při raketovém úderu na obytný dům ukrajinská spolupracovnice Rádia Svoboda Vira Hyryčová.

Obětí války na Ukrajině mezi žurnalisty bylo ale více. Výboru na ochranu novinářů (CPJ) v polovině května uvedl, že na Ukrajině bylo celkově zabito sedm novinářů při zpravodajském pokrývání bojů. U nejméně šesti dalších žurnalistů pak CPJ vyšetřuje, zda jejich smrt souvisela s novinářskou prací.

Ukrajinským obráncům z Azovstalu podle proruských separatistů hrozí trest smrti

Ukrajinským obráncům, kteří se vzdali ruským silám v mariupolských ocelárnách Azovstal, hrozí trest smrti. Podle agentury RIA Novosti to dnes uvedl ministr spravedlnosti samozvané Doněcké lidové republiky (DNR) Jurij Sirovatko. Na území ovládaném proruskými povstalci se podle něj nachází přes dva tisíce ukrajinských vojáků.

"Rozhodne o nich soud. Za takové trestné činy je u nás v DNR nejvyšší forma trestu - trest smrti," řekl Sirovatko ruské televizní stanici Rossija-1 s tím, že všichni váleční zajatci z průmyslového komplexu Azovstal se nacházejí na území DNR. Podle něj jde o 2300 osob.

Vedení separatistické Doněcké lidové republiky již dříve uvedlo, že počítá s tím, že soud s obránci Azovstalu se bude konat v Mariupolu.

Strategicky položený Mariupol, kde před válkou žilo asi 450.000 obyvatel, byl dějištěm tvrdých bojů mezi ukrajinskými silami na jedné straně a ruskými vojáky a proruskými separatisty na straně druhé. Poslední baštou ukrajinského odporu byly ocelárny Azovstal. Velitel pluku Azov, který se s příslušníky námořní pěchoty a dalšími ukrajinskými jednotkami podílel na jejich obraně, dne 20. května oznámil, že ukrajinské velení dalo vojákům v Azovstalu rozkaz boje ukončit.

Ruský nejvyšší soud bude koncem června rozhodovat o tom, zda Azov uzná za teroristickou organizaci. Podle RIA Novosti bude po rozhodnutí nejvyššího soudu případně moci být jakýkoliv příslušník pluku Azov stíhán jako spolupachatel teroristické organizace, za což v Rusku hrozí trest od 15 do 20 let vězení. V Rusku trest smrti neplatí, na povstaleckých územích na východě Ukrajiny ano.

Ankara chce hostit setkání mezi Ruskem, Ukrajinou a OSN o pozorovatelské misi

Turecko je připravené v Istanbulu hostit setkání mezi Ruskem, Ukrajinou a zástupci OSN, které by vedlo k ustanovení "pozorovatelského mechanismu". Oznámila to bez podrobností kancelář tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, který dnes mluvil po telefonu se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem. Podle turecké hlavy státu musí strany konfliktu udělat kroky k vybudování vzájemné důvěry a přiblížit se k míru, uvedla agentura Reuters.

"Prezident Erdogan vyjádřil odhodlání uspořádat setkání v Istanbulu mezi Ruskem, Ukrajinou a OSN a zúčastnit se pozorovacího mechanismu, pokud se na něm strany dohodnou," uvedla Ankara, aniž by detailněji vysvětlila, co je přesně oním pozorovatelským mechanismem míněné. Erdogan Putinovi řekl, že je nutné udělat kroky, které by snížily negativní dopad války a připravily by "půdu pro mír".

Na jaře 2014 začala na východě Ukrajiny na základě žádosti ukrajinské vlády působit pozorovatelská mise Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE). Dohlížet měla na dodržování příměří na hranici regionů, které tehdy s podporou Moskvy ovládli proruští separatisté. Po ruské invazi OBSE oznámila evakuaci svých asi 500 pozorovatelů a ukončení činnosti.

Podle Kremlu Putin Erdoganovi řekl, že Rusko je ochotné umožnit bezpečnou plavbu nákladních lodí z ukrajinských přístavů, ve kterých jsou zablokované významné dodávky potravin, především obilí. Podle Putina je Moskva ochotná navýšit své dodávky potravin či hnojiv, pokud budou zrušeny sankce, které na Rusko svět uvalil kvůli jeho stále pokračující agresi vůči Ukrajině.

Ukrajinské přístavy, které zůstávají pod kontrolou Kyjeva, nemohou kvůli ruské námořní blokádě opustit dodávky až 20 milionů tun, jež jsou klíčové pro udržení potravinové stability v některých zemích v Africe či na Blízkém východě.

Erdogan také s Putinem mluvil o situaci v Syrii, kde je Moskva významným aktérem. Ankara oznámila záměr uspořádat vojenské tažení proti kurdským jednotkám na severu Sýrie a vytvořit tam třicetikilometrovou nárazníkovou zónu.

Ankara se snaží vystupovat jako zprostředkovatel jednání mezi Moskvou a Kyjevem. Na konci března v Istanbulu uspořádala osobní jednání mezi ukrajinskými a ruskými představiteli. Jisté zlepšení atmosféry mezi stranami však skončilo poté, co vyšla najevo řada důkazů o válečných zločinech a vraždění civilistů v okolí Kyjeva ze strany ruské armády.

V Oděse rozebírají barikády postavené v očekávání ruského útoku

V jihoukrajinské Oděse odstraňují barikády, které v prvních týdnech invaze vzniky v očekávání ruského útoku na toto strategické přístavní město. Informovala o tom dnes místní radnice.

"V centrální části města komunální služby rozebírají konstrukce postavené v prvních týdnech plnohodnotné invaze Ruské federace," napsala na komunikační platformě telegram oděská radnice.

Nejdůležitějšímu ukrajinskému přístavu se zatím vyhnuly přímé boje mezi ukrajinskými a ruskými vojsky, město však opakovaně čelilo intenzivnímu raketovému ostřelování.

Především v prvních týdnech invaze se obyvatelé Oděsy horečně připravovali na možné vylodění ruských vojsk. To se však dosud neuskutečnilo.

Americké ministerstvo obrany v polovině května uvedlo, že v dohledné době ruský výsadek v okolí Oděsy nehrozí.

Ruská armáda postupuje na okrajích Severodoněcku, ve městě chybí dodávky vody

Ruské jednotky při ostřelování města Severodoněck na východě Ukrajiny zabily dva civlisty a pět další zranily, informovala dnes agentura Reuters s odvoláním na gubernátora Luhanské oblasti Serhije Hajdaje. Ten také uvedl, že ruská armáda postupuje na jihovýchodním a severovýchodním okraji města, kde probíhají tvrdé boje. Gubernátor si dnes také postěžoval, že Německo a Maďarsko zpomalují dodávky dalších zbraní na Ukrajinu.

Hajdaj uvedl, že v Severodoněcku je přerušeno zásobování vodou a plynem. V celém regionu je podle Hajdaje bez dodávek vody milion lidí. Řekl též, že místní úřady evakuují město Lysyčansk, které se ruská armáda rovněž snaží dobýt. Zatím se jí ho ale nepodařilo obklíčit a podle Hajdaje pokračují každý den humanitární dodávky do tohoto města i do Severodoněcku. Hlavní silnice do obou měst je ale stále terčem ruského ostřelování.

Generální štáb ukrajinské armády dnes v ranním hlášení potvrdil těžké boje na jihovýchodním a severovýchodním okraji Severodoněcku a rovněž uvedl, že ruské jednotky pokračují ve snaze zablokovat hlavní logistické trasy do Lysyčansku a Severodoněcku.

Podle ukrajinského enerálního štábu ruská armáda přeskupuje síly ve směru na město Slovjansk v přípravách na obnovení ofenzivy v oblastech kolem Izjumu.

