V sestavě na úvodní zápas se Švédy bude i útočník Tomáš Zohorna

Bratislava - Trenér hokejové reprezentace Miloš Říha zapsal na mistrovství světa před dnešním úvodním zápasem se Švédy na soupisku jako jedenáctého útočníka Tomáše Zohornu. V zahajovací sestavě bude v brance čelit obhájcům zlata Patrik Bartošák.

"Vrátili jsme se k sestavě z Brna, protože na tréninku se mi to nově poskládané s těmi změnami moc nelíbilo. Ti kluci jsou na sebe přece jen tak zvyklí, už spolu delší dobu trénovali a byli tak i v zápase. Postavíme to takto na sedm obránců a jedenáct útočníků do hry a počkáme si na ty dvě místa. Dopsal jsem ještě Tomáše Zohornu, který bude ve čtvrté lajně," řekl Říha po dnešním rozbruslení novinářům.

Rozhodnutí ohledně brankářů mu nakonec vykrystalizovalo jako automatické. "Myslím, že to po těch rošádách, co vznikly, bylo dané," řekl Říha k nasazení Bartošáka.

Trenéři věří, že devět reprezentačních startů bez zkušenosti z MS nebude pro šestadvacetiletého gólmana problém. "Patrik je hodně specifický. Hrozně moc chce chytat. A je úplně jedno, jestli bude chytat odborářskou ligu nebo mistrovství světa. On k tomu bude přistupovat vždy naprosto zodpovědně a bude chtít předvést co nejlepší výkon. Každý někdy musí začít chytat," poznamenal trenér brankářů Zdeněk Orct.

Pozici prvního centra má mezi kapitánem Jakubem Voráčkem a Michaelem Frolíkem zastat Dominik Simon. "Je to samozřejmě zodpovědnost, ale nijak zvlášť nad tím nepřemýšlím. Také už mám něco za sebou. Těším se na to, mám kolem sebe neskutečné hráče. Doufám, že budeme hrát co nejlíp. Oba kluci mi to zjednodušují, jsou to vážně výborní hráči. Zastoupíme se," uvedl Simon.

Na pozici centra je zvyklý, v Pittsburghu hrál v sezoně ale i na křídle. "Hrál jsem na centru odmala. Není to nic, co bych neznal. Chvilku vám trvá, než si na to zvyknete, když nějaký čas hrajete jen na křídle, ale bude to dobré. Víme, že máme těžkého soupeře, musíme do toho vlítnout po hlavě a být připravení," prohlásil Simon.

Premiéra na MS čeká vedle Bartošáka, obránce Davida Musila a útočníků Jakuba Vrány a Ondřeje Paláta v roli hlavního kouče reprezentace také Říhu. "Půjdu si na chvilku lehnout, protože ty poslední dny i noci byly hektické. Řešilo se, zda ještě někdo přijede, jak hrají mužstva v NHL a jak to poskládáme, komu ještě dáme šanci, kdo bude sedět, koho napíšeme... Odpočinu si a připravím se na zápas," přiblížil svou přípravu Říha.

Klid před zápasem, který začne ve 20:15, plánoval dopřát i svým svěřencům. "Ještě mítink před obědem, pak už mají kluci sami svůj odpočinek a přijdou na utkání. Taktiku jsme řešili po dobu tréninků, jen si pustíme nějaké obrázky co se týká naší i švédské hry, ale to bude velmi krátké," uvedl Říha.

Pravděpodobná sestava ČR: Bartošák - Hronek, Kolář, Gudas, D. Sklenička, Rutta, Moravčík, D. Musil - J. Voráček, Simon, Frolík - Jaškin, Chytil, Palát - J. Vrána, Jan Kovář, D. Kubalík - Řepík, T. Zohorna.