V seriálu Dobré ráno, Brno! si dělá Česká televize legraci sama ze sebe

Praha - V osmidílném seriálu Dobré ráno, Brno! režiséra a scenáristy Jana Prušinovského, který se bude vysílat od 9. ledna, si Česká televize (ČT) dělá legraci sama ze sebe. Seriál, který dnes tvůrci představili novinářům, označil režisér za "frašku z profesního prostředí". Úvodní díl uvede exkluzivně iVysílání 31. prosince. Po Čtvrté hvězdě, Trpaslíkovi a Mostu! provede Prušinovský diváky s nadsázkou přípravou a vysíláním oblíbeného ranního pořadu.

"Někdy k tomu, aby se rozjela fantazie a chuť vytvořit nějaký fikční svět, stačí mít otevřené oči a trochu štěstí. Když jsem odcházel z vysílání Dobrého rána, měl jsem pocit, že životy lidí, kteří ho vysílají, nejsou zas tak vzdálené životu, který vedu já. Měl jsem pocit, že tohle všechno nějak znám, žiju, a přišlo mi to komicky absurdní. Zároveň je to perfektní kamufláž, jak sám sebe za něco schovat," uvedl Prušinovský. "Oproti Čtvrté hvězdě se podíváme trochu i do soukromí hlavních postav. Ve Čtvrté hvězdě jsme skoro nikdy neviděli, co mimo hotel dělají, jak a kde žijí. V Dobrém ránu, Brno! zpracováváme život postav i mimo jejich profesi," dodal.

Kulisou seriálu je samotné studio ranního vysílání, kde moderátoři přivítají celou řadu známých osobností včetně Haliny Pawlovské či Juraje Pavlici, i prostředí několika dalších pořadů České televize. V hlavních rolích se představí Jan Kolařík v roli režiséra Mirka, Ondřej Kokorský jako moderátor Cyril s vášní pro alternativní způsob života, Simona Lewandowska jako mladá rosnička Andrea schopná pro kariérní růst udělat cokoli a Zuzana Zlatohlávková coby stárnoucí moderátorka Radka toužící po roli ve filmu.

Zlatohlávková ocenila prostor, jaký od režiséra dostala k improvizaci. "Je úžasné, když režisér dá prostor. Potkala jsem se už s umělci, kterých se dotklo, když herec nabídl něco jiného, protože to brali tak, že oni asi nebyli tak nápadití. Tohle u Honzy Prušinovského nehrozí. On sám samozřejmě ví, kam až to může připustit. V mém případě jsem vždycky dostala připomínku, že víc už ne," řekla ČTK Zlatohlávková.

Herečka pocházející z východního Slovenska v seriálu působí autentickým dojmem moderátorky z Brna. "Měla jsem to lehké. Mě každý v Čechách tipuje, že jsem z Moravy, protože melodie východoslovenské slovenštiny je trochu podobná. K tomu jsem něco chytla v Čechách a dohromady to vytvořilo tu "brněnštinu"," uvedla.

"Já věřím a doufám, že diváci ocení, že si Česká televize v roce sedmdesátého výročí své existence dokáže ze sebe samé udělat bohapustou legraci," řekl k seriálu dramaturg a ředitel vývoje a nových médií ČT Jan Maxa.