V Semilech vznikla petice za ředitele waldorfské školy a výuku bez podmínek

Semily - Lidé v Semilech podepisují petici za návrat dětí do škol bez podmínek a na podporu ředitele Waldorfské školy v Semilech Ivana Semeckého, kterému za jeho postoj k testování žáků a nošení roušek při výuce hrozí odvolání a škole sankce. Petice je zveřejněna na webových stránkách www.petice.com a podepsat je lze také v Antikvariátu na Komenského náměstí nebo Bezobalovém obchodě v ulici Josefa Hory, řekla ČTK za petiční výbor Martina Wittmayerová.

Ředitel Waldorfské školy v Semilech odmítá podle svého vyjádření dělat ze školy testovací centrum. Děti mají podle něj právo chodit do školy, rodiče mají právo rozhodovat o svých dětech a učitelé mají děti vzdělávat, uvedl ve čtvrtek na webových stránkách školy. Od pondělí tak sedí ve třídách waldorfské školy děti testované s těmi neotestovanými, což odporuje nařízením. Ve výuce nejsou povinné ani roušky, pouze ve společných prostorách. Situaci ve škole řeší hygienici, školská rada s postupem ředitele nesouhlasí. "Rada města bude v pondělí jednat o jeho odvolání," řekla ČTK starostka Lena Mlejnková (Volba pro Semily).

Signatáři petice ale požadují, aby "nebyly činěny žádné kroky, které by vedly k odvolání ředitele waldorfské školy". Podle Wittmayerové se kvůli Semeckého aktuálnímu postoji zapomíná na to, co pro školu udělal. "Opravdu tu školu doslova zvednul z popela, když byla vytunelovaná tehdejší účetní, on by pro ni dýchal, dýchal by za ty děti a to je věc, na kterou se teď zapomíná," dodala žena, která má ve škole své dvě děti v první a čtvrté třídě, bez testů a roušek při výuce.

"Když si představíte sedmiletého prvňáčka, tak ani nejde o dýchání v roušce, ale ty děti se prostě neumí o roušku starat, sundat ji, nasadit, nosí ji v kapse. Jsem za to, aby děti chodily do školy bez podmínek, a aby se ze zdravých dětí nedělaly testováním potenciálně nemocní," řekla Wittmayerová. Zároveň ujišťuje, že rozhodně nepatří k popíračům covidu. "Vím, že tady je, setkala jsem se s ním, vím, že lidi umírají, ale všechno má svoje hranice," dodala.

Semily jsou už téměř 30 let centrem waldorfského vzdělávání v Libereckém kraji. Ve městě s 8400 obyvateli je nejen mateřská a základní škola, ale od roku 2006 také lyceum. Střední waldorfské vzdělávání v Česku nabízí jen pár škol, ta semilská patří k nejstarším v zemi. Dnes na ní studuje zhruba 300 dětí, někteří absolventi už se do školy vrátili jako pedagogové.