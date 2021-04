V Semilech vznikla petice za ředitele waldorfské školy a výuku bez podmínek

Semily - Lidé v Semilech podepisují petici za návrat dětí do škol bez podmínek a na podporu ředitele Waldorfské školy v Semilech Ivana Semeckého, kterému za jeho postoj k testování žáků a nošení roušek při výuce hrozí odvolání a škole sankce. Petice je zveřejněna na webových stránkách www.petice.com a podepsat je lze také v Antikvariátu na Komenského náměstí nebo Bezobalovém obchodě v ulici Josefa Hory, řekla ČTK za petiční výbor Martina Wittmayerová.

Testování dětí je jednou z podmínek otevření škol. Poprvé se testovalo v pondělí, z 13.000 testů provedených v Libereckém kraji bylo podle mluvčí krajské hygienické stanice Zuzany Balašové devět pozitivních. Při druhém kole ve čtvrtek otestovali přes 15.400 školáků. "Pozitivních bylo 13 antigenních testů, tito žáci teď musí na testy PCR," řekla ČTK Balašová. Chodu škol by se to zásadně dotknout nemělo, na těch základních třídy takzvaně rotují, takže školáci testovaní v tomto týdnu zůstanou příští týden na distančním vzdělávání a do škol nastoupí druhá půlka tříd.

Ředitel Waldorfské školy v Semilech odmítá podle svého vyjádření dělat ze školy testovací centrum. Děti mají podle něj právo chodit do školy, rodiče mají právo rozhodovat o svých dětech a učitelé mají děti vzdělávat, uvedl ve čtvrtek na webových stránkách školy. Od pondělí tak sedí ve třídách waldorfské školy děti testované s těmi neotestovanými, což odporuje nařízením. Ve výuce nejsou povinné ani roušky, pouze ve společných prostorách. Situaci ve škole řeší hygienici, školská rada s postupem ředitele nesouhlasí. "Rada města bude v pondělí jednat o jeho odvolání," řekla ČTK starostka Lena Mlejnková (Volba pro Semily).

Signatáři petice ale požadují, aby "nebyly činěny žádné kroky, které by vedly k odvolání ředitele waldorfské školy". Podle Wittmayerové se kvůli Semeckého aktuálnímu postoji zapomíná na to, co pro školu udělal. "Opravdu tu školu doslova zvednul z popela, když byla vytunelovaná tehdejší účetní, on by pro ni dýchal, dýchal by za ty děti a to je věc, na kterou se teď zapomíná," dodala žena, která má ve škole své dvě děti v první a čtvrté třídě, bez testů a roušek při výuce.

"Když si představíte sedmiletého prvňáčka, tak ani nejde o dýchání v roušce, ale ty děti se prostě neumí o roušku starat, sundat ji, nasadit, nosí ji v kapse. Jsem za to, aby děti chodily do školy bez podmínek, a aby se ze zdravých dětí nedělaly testováním potenciálně nemocní," řekla Wittmayerová. Zároveň ujišťuje, že rozhodně nepatří k popíračům covidu. "Vím, že tady je, setkala jsem se s ním, vím, že lidi umírají, ale všechno má svoje hranice," dodala.

Semily jsou už téměř 30 let centrem waldorfského vzdělávání v Libereckém kraji. Ve městě s 8400 obyvateli je nejen mateřská a základní škola, ale od roku 2006 také lyceum. Střední waldorfské vzdělávání v Česku nabízí jen pár škol, ta semilská patří k nejstarším v zemi. Dnes na ní studuje zhruba 300 dětí, někteří absolventi už se do školy vrátili jako pedagogové.