V Semilech vystavují posmrtné masky Riegra a Olbrachta

Semily - Posmrtné masky Ivana Olbrachta a Františka Ladislava Riegra, nerealizované urbanistické plány Semil či tenisová raketa od rodinné firmy, která je za první republiky vyráběla na světové úrovni. To jsou některé exponáty, které lze vidět na nové výstavě v muzeu v Semilech. Ve čtyřech výstavních prostorech je ale k vidění zhruba 40 exponátů, řekl ČTK ředitel muzea Miroslav Šnaiberk.

Na výstavě nazvané Z pokladů půd a depozitářů jsou sbírkové předměty, které byly dlouho v depozitáři nebo je muzeum nově získalo. "Jednou z nejzajímavějších věcí je kopie posmrtné masky nejslavnějšího semilského rodáka a ikony českého politického života 19. století Františka Ladislava Riegra," řekl ředitel muzea. Originál je podle něj v Národním muzeu, s nimiž se semilské domluvilo na vytvoření kopie. Šnaiberk ji do Semil přivezl v pátek. Na výstavě je posmrtná maska i dalšího slavného semilského rodáka a spisovatele Ivana Olbrachta, kterou má muzeum ve sbírce asi 60 let. "Ta tam je spolu s otiskem jeho ruky," uvedl ředitel.

Na výstavě jsou také urbanistické modely Semil z přelomu 50. a 60. let minulého století. "Které ukazují, co vše se mělo v Semilech přestavovat a jsou tam naznačené i některé velmi bizarní záležitosti jako například v parku umístěný nový kulturní dům propojený se semilským zámkem. Modely ukazují, co všechno chtěli soudruzi v Semilech vybudovat a naštěstí ne všechno se jim povedlo," uvedl ředitel. Porovnat modely se skutečností mohou návštěvníci výstavy díky virtuální procházce městem.

Mezi raritní exponáty na výstavě patří historická tenisová raketa od bratrů Pulcových, kteří měli v Semilech firmu na výrobu sportovního náčiní. "Jejich rakety byly tak kvalitní, že s nimi hráli nejlepší českoslovenští tenisté jako například Jaroslav Drobný nebo Marie Koželuhová. Snesly srovnání s nejlepší kvalitou anglických a francouzských tenisových raket ve 30. a 40. let 20. století," uvedl Šnaiberk

Na výstavě jsou třeba i tři cínové plastiky sochaře Olbrama Zoubka, které muzeum získalo před téměř 40 lety, zrestaurované obrazy alpské krajiny J. A. Horna z roku 1881, žebrácký opravený flašinet či exponáty, které muzeu loni či letos věnovali místní občané. "Jsou to třeba staré vývěsní štíty, které našli na půdách svých domů a které zřejmě po roce 1948 byly sňaty," dodal Šnaiberk. Výstava potrvá do 26. dubna, komentovaná prohlídka bude 20. března.