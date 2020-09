V sanatoriu Topas v Holicích je 102 nakažených covidem-19

Holice - V soukromém Sanatoriu Topas v Holicích na Pardubicku se covidem-19 nakazilo 102 lidí, jde o klienty i zaměstnance. Průběh onemocnění je u všech spíše mírný. Z celkového počtu připadá dramatická většina na klienty sanatoria, řekl dnes večer ČTK hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (ČSSD). Potvrdil tak informaci České televize. Majitel sanatoria se odmítl vyjádřit.

"Bez komentáře," řekl na dotaz ČTK majitel sanatoria Alexander Kučera a zavěsil.

První nakažení byli v zařízení potvrzeni ve čtvrtek 10. září, začalo plošné testování a během víkendu jejich počty vzrostly na 102. "Zatím nebyla u žádného z indikovaných nutná hospitalizace, průběh choroby je spíše mírný. Zařízení je poměrně izolované od veřejnosti, takže nehrozí šíření do okolí. Od 3. září tam byly už zakázány návštěvy, režim se v tomto smyslu nemění," řekl ČTK Netolický. Hasiči budou celé zařízení dezinfikovat.

Podle Netolického se nákaza v sanatoriu rozšířila při muzikoterapii, které se klienti účastnili. "Nelze s jistotou říci, že nákazu přinesli ti, kteří muzikoterapii prováděli. Když klienti zpívali, pravděpodobně v uzavřeném prostoru, tak se nákaza rozšířila," řekl ČTK Netolický.

Podobně se nákaza rozšířila zřejmě také v soukromém domově důchodců Beránek v Úpici na Trutnovsku v Královéhradeckém kraji. Zdrojem nákazy v Úpici byla podle hygieniků pravděpodobně návštěva dvou muzikoterapeutů na konci srpna. Onemocnění hygienici zjistili nejprve u nich a v dalších dnech u klientů a pracovníků domova. Postupně se nákaza rozšířila také do škol. Ve čtvrtek 10. září bylo v domově v Úpici 45 případů, z toho bylo 31 klientů a 14 zaměstnanců.

Pardubický kraj nabídl městu z krajských hmotných rezerv osobní ochranné prostředky a pomůcky. "Zařízení funguje, o klienty je postaráno," řekl ČTK Netolický.

Všem, kteří přišli do kontaktu s nakaženými, byla nařízena karanténa. Podle hejtmana zatím nebylo nutné povolat k výpomoci v sanatoriu armádu. "Je to soukromé zařízení, je to na zodpovědnosti zřizovatele. Zatím nemám informace, že by měla být armáda povolána," řekl ČTK Netolický.

Sanatorium Topas v Holicích je domov se zvláštním režimem specializovaný na osoby s chronickým duševním onemocněním. Cílovou skupinou jsou osoby s různým typem organické duševní poruchy, s Alzheimerovou chorobou a různými typy demencí, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Ubytování klientů je v jednolůžkových, dvoulůžkových a třílůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením. Celková kapacita je 185 lůžek, uvádí se na webu sanatoria.

Podle Krajské hygienické stanice v Pardubicích bylo k dnešní 18:00 v Pardubickém kraji potvrzeno od začátku pandemie 1318 nákaz. Aktuálně nemocných bylo v podvečer v kraji 618, nejvíce, 247, v okrese Pardubice. Na Svitavsku bylo aktivních případů 172, na Chrudimsku 111 a na Orlickoústecku 88. Vyléčených z nákazy bylo k dnešku v kraji 687 a 13 lidí v souvislosti s koronavirem v regionu zemřelo, vyplynulo z dnešních údajů krajských hygieniků.