Salcburk - Ve známé salcburské opeře Felsenreitschule (bývalá Skalní jezdecká škola) začala před 20:00 SELČ večeře šéfů států a vlád Evropské unie. Politici budou vpředvečer svého neformálního summitu hovořit hlavně o migraci a brexitu.

Předseda vrcholných unijních schůzek Donald Tusk už odpoledne prohlásil, že by chtěl zklidnit napětí, které v posledních týdnech mezi státy EU migrační téma opět vyvolává. Není jisté, nakolik se mu to podaří, země jsou dál hluboce rozdělené v otázce reformy azylového systému a některým se příliš nelíbí poslední návrhy na posílení unijní pohraniční stráže. Italský premiér Giuseppe Conte hodlá dnes večer představit svůj nový plán, kterým chce vyřešit otázku migrantů připlouvajících přes Středozemní moře.

Podle Tuska by se ale státy EU měly spíše soustředit na to, co je spojuje a co má při řešení migrace smysl. Tedy na lepší ochranu vnější hranice a na spolupráci se třetími státy, především na severu Afriky. Předseda Evropské rady chce od premiérů a prezidentů zelenou k silnější kooperaci s Egyptem a k uspořádání summitu unie a Ligy arabských států v únoru příštího roku.

Britská premiérka Theresa Mayová hodlá dnešní večeře využít k prezentaci svého pohledu na jednání o brexitu a britských návrhů na uspořádání vztahů mezi Británií a Evropskou unií po britském odchodu z evropského bloku. EU dopředu signalizovala, že pozitivně vidí návrhy na spolupráci v zahraniční politice a bezpečnosti. Britské plány na hospodářskou spolupráci prý ale bude třeba přepracovat.

Londýn a EU ovšem dál neumějí rozetnout složitý problém režimu na hranici mezi Irskem a britským Severním Irskem, kde se obě strany chtějí vyhnout vzniku "standardní" hranice. Pokud Londýn nevymyslí lepší řešení, požaduje EU využití už domluvené pojistky, která by Severní Irsko de facto udržela uvnitř evropského jednotného trhu. S tím má ovšem britská strana hluboký problém.

Protahující se jednání o "rozvodové smlouvě" s Británií si vynutí svolání mimořádného summitu EU v polovině listopadu.