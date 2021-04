V sadech u Buchlovic kvůli mrazu hořely ohně, mají zachránit úrodu meruněk

Buchlovice (Uherskohradišťsko) - V sadech u Buchlovic na Uherskohradišťsku hořely dnes v noci a ráno ohně. Pěstitelé se jejich prostřednictvím snaží ochránit kvetoucí meruňky před mrazem. Zdali se díky zvyšování teploty mezi ovocnými stromy podaří zachránit letošní úrodu, bude jasné až později, řekl dnes ČTK Karel Čadek, ředitel společnosti Lukrom plus, která sady vlastní.

Meruňky rostou v sadech podniku v Buchlovicích zhruba na jednom hektaru. Jde o 600 stromů raných odrůd Pinkcot a Goldrich, které v uplynulých dnech částečně začaly kvést. Kvůli poklesu nočních teplot pod nulu mezi nimi sadaři rozdělávali ohně už v noci na středu. Pokračovat v tom chtějí také v noci na pátek, kdy má znovu mrznout. "Už jsme to tak dělali loni, kdy jsme úrodu stejně nezachránili, protože mrzlo čtyři dny v kuse. Letos to vypadá, že už by takový mráz být nemusel," uvedl Čadek.

K ohřívání vzduchu využívají sadaři bečky naplněné dřevem, které následně zapálí. Mezi meruňkami jich mají šachovnicově rozmístěno 30. "Díky ohni se teplota kolem beček zvedne o pár stupňů. Kdyby bylo minus deset, tak je to zbytečné. Pokud ale jsou ty tři čtyři stupně pod nulou, může to pomoci," řekl Čadek.

Se zatápěním začínají pracovníci sadů ve chvíli, kdy teplota klesne k nule. Obvykle to v těchto dnech bývá kolem půlnocí, ohně pak postupně hoří zhruba osm hodin. Podle Čadka je na meruňkách, které zatím z ovocných stromů v sadech vykvetly jako jediné, otevřených zhruba 30 procent květů. "Zavřené květy bychom uchránit mohli, u otevřených je to otázka. Kdybychom zachránili 70 procent květů, tak by pořád mohla být plná úroda," doplnil Čadek.

Zatímco ve středu a dnes klesaly k ránu teploty ve Zlínském kraji k minus třem stupňům Celsia, v noci na pátek to může být až k minus pěti stupňům, v údolích i k minus sedmi stupňům Celsia. V dalších dnech by se podle meteorologů mělo oteplit, v noci na sobotu očekávají pokles teplot už jen k nule.

Meruňky tvoří jen malou část ovocných stromů, které v sadech společnosti Lukrom plus v Buchlovicích rostou. Na 50 hektarech tam podnik pěstuje jablka, na dalších 23 hektarech višně. V posledních letech firma kromě meruněk v menší míře vysazuje také slivoně, hrušně, broskvoně a třešně.