V Sáchiru nečekaně vyhrál Pérez a má první výhru ve formuli 1

Sáchir (Bahrajn) - Velkou cenu Sáchiru formule 1 vyhrál Sergio Pérez z Racing Pointu. K první výhře v kariéře pomohlo mexickému jezdci i velmi nešťastné vystoupení mistrovského Mercedesu, jenž se o pravděpodobný double připravil nepovedenou zastávkou v boxech.

"Nevím, co říct. A ani nevím, jestli se mi to nezdá, protože jsem o tom tak dlouho snil a čekal jsem na to deset let. Zatím nám v sezoně štěstí moc nepřálo, tak jsme dneska asi vyhráli tak trochu za zásluhy," řekl Pérez, který zatím nemá jisté místo ve formuli pro příští sezonu. "Výhra mi dodá vnitřní klid, to ostatní neovlivním. A když se nevrátím v příští sezoně, tak se vrátím v roce 2022," dodal.

Na druhém místě na zkráceném okruhu v Bahrajnu, který formule objedou za necelou minutu, dojel Esteban Ocon z Renaultu a rovněž zaznamenal nejlepší výsledek v kariéře. Za ním skončil Lance Stroll z Racing Pointu a třetím místem si vyrovnal osobní maximum.

"Když jsem přejel cílovou čáru, tak to byla záplava emocí a brečel jsem. Zatím to pro nás byla těžká sezona, ale pořád jsme dřeli a věřili jsme si," řekl Ocon. "Neuvěřitelný závod. Jsem sice trochu zklamaný, myslel jsem na výhru, ale na Estebana jsem neměl. Mám taky obrovskou radost za Sergia. Končí v týmu, kde je hrozně dlouho, a teď se dočkal vítězství," přidal Stroll.

Velmi hořký závod má za sebou Mercedes a především George Russell, který byl do mistrovské stáje uvolněn z Williamsu jako náhradník za sedminásobného šampiona Lewise Hamiltona, jenž musel závod vynechat kvůli pozitivnímu testu na koronavirus. Dvaadvacetiletý Brit sahal po vítězství, ale nakonec skončil až devátý.

Russell odstartoval z druhého místa, ale hned se posunul před vítěze kvalifikace a dočasného týmového kolegu Valtteriho Bottase do čela a závod měl plně pod kontrolou. Nerozhodil ho ani nevídaně zpackaný pit stop v 63. kole, při kterém dostal špatné gumy a musel v následujícím kole znovu do boxů.

"Celkově jsme to kolosálně podělali. Selhaly nám vysílačky v garáži a jedna skupina mechaniků neslyšela pokyny. Přijelo auto, neměli instrukce a nasadili špatné gumy," vysvětlil šéf Mercedesu Toto Wolff.

Russell se na trať vrátil na pátém místě za Bottasem, který kvůli nepovedenému pit stopu nemohl nasadit nové gumy a klesl z druhé na čtvrtou příčku. Russell bez problémů postupoval vpřed, ale když se na druhé příčce dotáhl za Péreze, musel devět kol před koncem kvůli defektu zadní pneumatiky opět do boxů. "Stáhli jsme ho z bezpečnostních důvodů. Mohli jsme zůstat na trati, ale myslím, že jsme rozhodli správně," uvedl Wolff.

"Zažil jsem závody, kde jsem přišel o vítězství, ale aby se to stalo dvakrát v jednom závodě... To je prostě neuvěřitelné," řekl Russell. "Dal jsem do toho všechno, měl jsem závod pod kontrolou a i po tom zpackaném pit stopu jsem věřil, že Sergia doženu. Jsem naprosto zdrcený, ale i neuvěřitelně pyšný a šťastný za šanci, kterou jsem dostal," dodal.

Za deváté místo si připsal první body a nejlepší výsledek v kariéře a skončil těsně za Bottasem, jenž si díky osmé příčce upevnil před závěrečnou Velkou cenou Abú Zabí druhé místo v průběžném pořadí. Před třetím Maxem Verstappenem z Red Bullu, jenž v Bahrajnu odstoupil po nehodě už v prvním kole, má náskok 16 bodů.

"Když jedete první závod za Mercedes, jedete skvěle, máte na dosah vítězství a nakonec to nedopadne, tak to je zbytečné komentovat. Bylo to emotivní. Ale tohle nebyla jeho poslední šance na vítězství. Narodila se nová hvězda," přidal Wolff na Russellovu adresu.

Výsledky Velké ceny Sáchiru formule 1

1. Pérez (Mex.(Racing Point) 1:31:15,114, 2. Ocon (Fr./Renaul) -10,518, 3. Stroll (Kan./Racing Point) -11,869, 4. Sainz (Šp./McLaren) -12,580, 5. Ricciardo (Austr./Renault) -13,330, 6. Albon (Thaj./Red Bull) -13,842, 7. Kvjat (Rus./Alpha Tauri) -14,534, 8. Bottas (Fin./Mercedes) -15,389, 9. Russell (Brit./Mercedes) -18,556, 10. Norris (Brit./McLaren) -19,541.

Nejrychlejší kolo: Russell.

Průběžné pořadí MS (po 16 ze 17 závodů): 1. Hamilton (Brit./Mercedes) 332, 2. Bottas 205, 3. Verstappen (Niz./Red Bull) 189, 4. Pérez 125, 5. Ricciardo 112, 6. Leclerc (Mon./Ferrari) 98.

Pohár konstruktérů: 1. Mercedes 540, 2. Red Bull 282, 3. Racing Point 194, 4. McLaren 184, 5. Renault 172, 6. Ferrari 131, 7. Alpha Tauri 103, 8. Alfa Romeo 8, 9. Haas 3.