Rynoltice (Liberecko) - V Rynolticích na Liberecku dnes pokáceli strom pro pražské vánoční trhy na Staroměstském náměstí. Smrk ztepilý vyrostl na zahradě u rodinného domu za 61 let do výšky 23 metrů a už začínal být nebezpečný pro své okolí. Na Staroměstském náměstí bude vztyčen v noci z pondělí na úterý, slavnostní rozsvícení je plánované na sobotu 1. prosince, řekla dnes novinářům Hana Tietze, mluvčí společnosti Taiko, která trhy pořádá.

Stromy určené pro pražské vánoční trhy se v posledních letech nekácejí v lesích, ale na pozemcích a v zahradách soukromníků nebo institucí. Z Libereckého kraje putoval na Staroměstské náměstí i smrk před třemi lety, tehdy rostl na pozemku před továrnou firmy Fehrer Bohemia v České Lípě a bránil rozvoji závodu. Letos organizátoři trhů vybírali zhruba ze 30 tipů od veřejnosti. "Tento vyhrál jednoznačně, protože splnil základní podmínky. To znamená, že je krásný, rovnoměrně zavětvený, dobře dostupný pro těžkou techniku. A dendrologové nám potvrdili, že je zdravý, tedy vhodný k postavení na Staroměstském náměstí," řekla Tietze.

Strom s průměrem 90 centimetrů v pařezu nabídl jeho majitel Svatomír Moc hlavně proto, že začínal být nebezpečný pro své okolí. "Když byl vítr, tak se dost nakláněl. Až do obýváku by mi spadl," řekl dnes Moc novinářům. Pohled na místo, kde zůstal jen pařez, byl pro něj nezvyklý. "Jde ale jen o zvyk a budu mít i více světla v domě," dodal.

Strom pokácel dřevorubecký mistr republiky Jiří Vorlíček. "Vše se povedlo, bylo to bezpečné," řekl ČTK. Aby se smrk nepolámal a uchoval si svoji krásu, byl po celou dobu kácení zavěšený na laně jeřábu. "Váha stromu je zhruba devět tun, po opracování se dostaneme k osmi tunám," dodal Vorlíček.

Poražení stromu si dnes v obci se 750 obyvateli nenechaly ujít desítky lidí. "Pro nás je to velký zážitek. Myslím, že i v kronice to bude zapsáno velkými písmeny, protože je to i na 100 let naší republiky," řekl starosta obce Jan Vacek. Uvedl, že na Staroměstské náměstí vypraví i zájezd, chystá se tam i Moc.

Trhy v centru metropole potrvají do 6. ledna, jak bude strom ozdoben, organizátoři vánočních trhů zatím tají. Výzdoba ale bude nová, podle mluvčí bude vycházet z tradic. Rozpočet trhů je zhruba 15 milionů korun. Novinkou bude kompostovatelné nádobí, na němž se budou servírovat pokrmy prodávané na trzích. "To znamená, že se nádobí zhruba do jednoho měsíce rozloží," dodala Tietze.