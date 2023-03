V Rusku zadrželi amerického reportéra WSJ, údajně kvůli podezření ze špionáže

Moskva - Ruská tajná služba FSB zadržela v Jekatěrinburgu na Urale reportéra amerického listu The Wall Street Journal (WSJ) Evana Gershkoviche. Tajná služba novináře, který je americkým občanem, podezírá ze špionáže, informuje agentura Interfax. Gershkovich podle informací na webu WSJ pokrývá dění v Rusku, na Ukrajině a v dalších státech bývalého SSSR.

Ruská tajná služba uvedla, že Američana zadržela při "pokusu získat tajné informace". Proti Gershkovichovi už úřady zahájily trestní stíhání. Hrozí mu až 20 let odnětí svobody, uvádí Interfax.

Už ve středu si lokální média všimla, že novinář zmizel, podotýká nezávislý portál Meduza. Upozornil na to PR specialista Jaroslav Širšikov, který mladého novináře narozeného v roce 1991, během jeho pobytu v Jekatěrinburgu doprovázel. Do Jekatěrinburgu novinář podle Širšikova přicestoval z Moskvy, aby zde nasbíral materiál k chystanému článku o žoldnéřské Wagnerově skupině, která se podílí na ruské invazi na Ukrajinu. Gershkovich se podle zdrojů portálu Meduza ze západních médií rovněž vydal do města Nižnij Tagil, kde sídlí podnik Uralvagonzavod, který vyrábí armádní techniku.

Zkoumat wagnerovce právě do Jekatěrinburgu přijel novinář z toho důvodu, že zakladatel žoldnéřské skupiny Jevgenij Prigožin několikrát kritizoval místní úřady, uvedl novinářův průvodce Širšikov. "Evan o cestě nikde veřejně nepsal, s různými mluvčími se setkával v kuloárech," sdělil lokálnímu portálu 66.ru Širšikov.

Ve středu místní média rovněž informovala, že příslušníci silových struktur u jedné z restaurací v Jekatěrinburgu zadrželi osobu tak, že jí přetáhli přes hlavu svetr. Širšikov uvedl, že zadrženým by mohl být právě Gershkovich.

Novinář žije asi šest let v Moskvě, z níž pokrývá pro WSJ dění v bývalých státech Sovětského svazu. Dříve pracoval také pro agenturu AFP, deník The New York Times a ruské internetové noviny The Moscow Times.