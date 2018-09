Soči (Rusko) - Velkou cenu Ruska formule 1 vyhrál Lewis Hamilton z Mercedesu a pět závodů před koncem vede mistrovství světa už o 50 bodů před Sebastianem Vettelem z Ferrari, který dnes obsadil třetí místo. Oba čtyřnásobné mistry světa doplnil v Soči na stupních vítězů druhý jezdec Mercedesu Valtteri Bottas.

Hamiltonovi k vítězství pomohla i týmová režie, protože Bottas navzdory protestům dostal v 25. kole těsně před polovinou závodu nařízeno, aby kolegu pustil před sebe. Finský pilot, který odstartoval z pole position, tím přišel o šanci obhájit loňské vítězství z Ruska a připsat si první triumf v sezoně.

"Byl to náročný den, protože Valtteri odváděl celý víkend skvělou práci a zachoval se jako opravdový gentleman, když mě pustil před sebe. Ale on nebojuje o titul mistra světa jako já," řekl Hamilton. "Normálně bych byl nadšený, ale chápu, že pro Valtteriho to bylo těžké. Zasloužil si vyhrát, ale museli jsme se na to dívat z pohledu boje o oba tituly, které chceme získat," dodal.

"Pro tým to byl dobrý výsledek, protože získal maximum bodů. Ale každý to viděl, byl to náročný závod," uvedl viditelně zklamaný Bottas. "Vždycky máme plán pro všechny varianty, ale je těžké předvídat, jak bude vypadat závod. Prostě je to tak, jak to je," doplnil finský pilot.

"Všichni jsme v srdci závodníci, co chtějí nechat vyhrát toho nejrychlejšího. Ale taky jsme racionální chlapi a všechno tohle jsme probírali před závodem, jenže ten pak všechno změní. Tak to bylo i dneska. Valtteri měl dneska vyhrát, ale naše rozhodnutí ho o to připravilo," řekl šéf Mercedesu Toto Wolff.

"Nicméně taková je krutá realita. Mohli jsme zvýšit náskok o sedm bodů v šampionátu, který pro nás byl letos velmi těžký a náročný," přidal Wolff, který už v závěru závodu vysílačkou Bottasovi ospravedlňoval rozhodnutí nechat vyhrát Hamiltona.

Vettel odstartoval do závodu ze třetího místa za dvojicí mercedesů a od začátku tahal za kratší konec. Ferrari sice dobře načasovalo zastávku v boxech, protože když v 15. kole zajel pro nové gumy Hamilton, na trať se vrátil až za Vettelem. Obhájce titulu si však o kolo později po tvrdém souboji vzal průběžné čtvrté místo zpět.

"Hamilton s Bottasem dobře spolupracovali, ale nám se je podařilo zaskočit rychlým časem po výjezdu z boxů. Lewis byl ale blízko a málem jsme potom do sebe narazili," popsal souboj Vettel, kterého za nekompromisní bránění vyšetřovalo vedení závodu, ale nakonec ho nepotrestalo.

Hamilton však nesouhlasil. "Málem mě natlačil do zdi. Myslím, že udělal dva pohyby, ale vedení závodu to nevidělo. Naštěstí jsem se z toho dokázal dostat," prohlásil britský pilot.

Tři kola na to se po velké stíhací jízdě dostal do čela Max Verstappen. Pilot Red Bullu, který odstartoval až z předposlední, devatenácté příčky, se ve vedení udržel až do zastávky v boxech ve 43. kole. Nizozemský pilot nakonec oslavil dnešní 21. narozeniny pátým místem.

"Cílem bylo páté místo, takže jsem moc spokojený. Bylo lepší odpykat si trest za motor tady než třeba v Mexiku. Myslím, že dneska si kousek dortu zasloužím," prohlásil Verstappen.

Hamilton vyhrál třetí závod za sebou a pátý z posledních šesti. Počet vítězných Velkých cen zaokrouhlil na 70 a v průběžném pořadí má na kontě 306 bodů. Druhý Vettel jich nasbíral 256 a jednu z posledních šancí zdramatizovat boj o titul bude mít příští týden v Japonsku.

Velká cena Ruska:

1. Hamilton (Brit./Mercedes) 1:27:25,181 (prům. rychlost 212,591 km/h), 2. Bottas (Fin./Mercedes) -2,545, 3. Vettel (Něm./Ferrari) -7,487, 4. Räikkönen (Fin./Ferrari) -16,543, 5. Verstappen (Niz./Red Bull) -31,016, 6. Ricciardo (Austr./Red Bull) -1:20,451, 7. Leclerc (Mon./Sauber) -1:38,390, 8. Magnussen (Dán./Haas), 9. Ocon (Fr./Force India), 10. Pérez (Mex./Force India) všichni -1 kolo.

Průběžné pořadí MS (po 16 z 21 závodů): 1. Hamilton 306 b., 2. Vettel 256, 3. Bottas 189, 4. Räikkönen 186, 5. Verstappen 158, 6. Ricciardo 134.

Pohár konstruktérů: 1. Mercedes 495, Ferrari 442, 3. Red Bull 292, 4. Renault 91, 5. Haas 80, 6. McLaren 58, 7. Force India 35, 8. Toro Rosso 30, 9. Sauber 27, 10. Williams 7.

Pozn.: Force India po změně majitele startuje v MS jako nový subjekt, a proto přišla o body získané před Velkou cenou Belgie. Jezdcům stáje body zůstaly.