V Rusku skončí parlamentní volby, podle médií je provázejí podvody

Moskva - V Rusku dnes pokračují třetím, závěrečným dnem volby do Státní dumy, tedy dolní komory parlamentu. Po rozdrcení a zákazu hnutí uvězněného opozičního předáka Alexeje Navalného, jehož přívržencům úřady znemožnily ucházet se o poslanecké mandáty, se očekává vítězství vládnoucí strany Jednotné Rusko. Toto očekávané vítězství bude Kreml moci využít jako potvrzení podpory pro prezidenta Vladimira Putina, navzdory neklidu pramenícímu z již roky klesající životní úrovně Rusů, napsala agentura Reuters. Volby v Rusku podle médií a pozorovatelů provázejí podvody a přehmaty.

Jednotné Rusko, podporující osmašedesátiletého vůdce země, čelí propadu obliby, ale stále zůstává populárnější než jeho soupeři ve volbách, komunisté a nacionalisté z Liberálně demokratické strany Ruska. Obě tyto formálně opoziční strany ale v praxi často podporují Kreml. Podobně se chová i centristická strana Spravedlivé Rusko.

Jednotné Rusko v současnosti disponuje téměř třemi čtvrtinami mandátů v dumě, která čítá celkem 450 poslanců. Tato převaha umožnila Kremlu, aby loni prosadil změny v ústavě, dovolující Putinovi ucházet se po ukončení nynějšího mandátu v roce 2024 o dvě další šestiletá období v nejvyšším úřadu. U moci by tak mohl zůstat až do roku 2036, samozřejmě pokud bude kandidovat a voliči jej zvolí.

"Pokud se Jednotnému Rusku podaří (vyhrát), naše země může čekat dalších pět let chudoby, pět let represí, pět ztracených let," varovali příznivci Navalného na jeho blogu.

Zabránit či alespoň vládnoucí straně znepříjemnit cestu k vítězství se pokusili za pomoci aplikace umožňující "chytré hlasování". Ta měla radit voličům, který ze soupeřů kandidátů vládní strany Jednotné Rusko má největší šanci uspět - a tedy koho mají podpořit, aby způsobili potíže vládnoucí straně. Zmíněnou aplikaci, kterou ruské úřady zakázaly, ale po amerických internetových gigantech Apple a Google zablokovala na svém messengeru i ruská firma Telegram.

Dnešek je podle listu Kommersant považován za hlavní den hlasování. Za pátek a sobotu podle úřadů odhlasovala necelá třetina z přibližně 108 milionů oprávněných voličů, ale tento údaj nezahrnuje voliče hlasující přes internet, jak učinil například již v pátek Putin. Nejnižší účast byla dosud v Petrohradu, kam k urnám přišlo jen sotva 15 procent voličů, naopak v některých autonomních republikách na Sibiři a na Kavkaze již překročila 50 procent. V neděli dopoledne účast na volbách dosáhla téměř 36 procent, uvedla šéfka ústřední volební komise Ella Pamfilovová podle agentury TASS.

Tři lidé ve volební místnosti v Moskvě řekli zpravodaji Reuters. že hlasovali pro Jednotné Rusko, další tři volili komunisty; dva z nich tak učinili na radu Navalného týmu.

Moskevský penzista, který se představil pouze jako Anatolij, řekl Reuters, že hlasoval pro Jednotné Rusko, protože je hrdý na silnou zahraniční politiku a na Putinovu snahu obnovit postavení velmoci. "Země jako Spojené státy či Velká Británie nás nyní respektují víceméně jako respektovaly Sovětský svaz v 60. a 70. letech. Anglosasové rozumějí jen řeči síly," prohlásil.

"Vždy jsem proti Jednotnému Rusku. Neudělali nic dobrého," řekl Roman Malachov, který hlasoval pro komunisty.

"Toto nejsou opravdové volby, lidi prakticky nemají výběr," postěžoval si agentuře AFP petrohradský podnikatel Vladimir Zacharov (43)

Volby skončí dnes večer ve 20:00 SELČ, kdy se uzavřou volební místnosti v nejzápadnější enklávě Ruska, Kaliningradské oblasti. Na východě rozsáhlé země už třídenní hlasování skončilo, protože vzhledem k časovému posunu tu osmá hodina večerní odbila ještě před moskevským polednem.

Souběžně s parlamentními volbami se konají i další hlasování - například v devíti z 85 ruských regionů volí gubernátory a v 39 oblastní sněmy.

Volby v Rusku podle médií a pozorovatelů provázejí podvody a přehmaty V Rusku dnes končí parlamentní volby, od kterých se po vyřazení prakticky všech oponentů Kremlu očekává vítězství vládnoucí strany Jednotné Rusko. Pozorovatelé z řad nevládních organizací hlásí množství nesrovnalostí, porušování pravidel a manipulace s hlasy, úřady ale tyto stížnosti vesměs odmítají či bagatelizují jako útoky ze zahraničí, které mají zpochybnit legitimitu hlasování. Volby jsou od počátku ve stínu obvinění z manipulací. Nezávislí pozorovatelé z nevládní organizace Golos zaznamenali tisíce porušení pravidel po celé zemi a většinou je zdokumentovali snímky či záběry. V řadě případů byly do volebních uren nacpány předem vyplněné hlasovací lístky, napsala agentura DPA. "Zpráv o falšování neubývá, ale pozorovatele, kteří si jich všimnou, vykazují z volebních místností. Ústřední volební komise hovoří o zahraničních útocích na volby," píše stanice BBC na svém ruskojazyčném webu. Jako velmi příhodné pro falšování se podle pozorovatelů jeví hlasování s přenosnou urnou, jejíž zanesení domů si údajně žádají nemohoucí voliči, ale ne vždy ji provází pozorovatel. Například moskevský aktivista Alexej Minjajlo se pozastavil nad tím, že v urně z volebního obvodu 1185 při putování po domech, trvajícím dvě hodiny a 40 minut, přibylo 54 hlasovacích lístků. Členové volební komise tak zřejmě potřebovali na návštěvu každého nemohoucího voliče jen necelé tři minuty, což podle pozorovatele prostě nebylo možné. A to navíc do volební místnosti později přišla žena, která už z domova údajně hlasovala. Tvrdila ovšem, že k ní nikdo nepřišel, uvedla BBC. Jen v Moskvě už podle BBC musely úřady kvůli odhalenému vhazování zfalšovaných hlasovacích lístků anulovat výsledky z osmi přenosných uren. Nezávislá média také upozorňují na "podivuhodně vysokou účast voličů", jak ji předkládají úřady, či na seznamy voličů s podezřelými údaji - například v Petrohradu vyvedli z volební místnosti členku volební komise Taťjanu Kosinovovou za to, že se pokoušela vyfotografovat seznam voličů, ve kterém figurovali voliči s adresou v nikým neobývané budově muzea obrany Leningradu. Její stížnost městský soud zamítl. V jiné petrohradské čtvrti dosáhli zástupci strany Spravedlivé Rusko příjezdu vyšetřovatelů do volební místnosti 1379 kvůli trezoru, ve kterém po prvním dnu hlasování uzamkli čisté hlasovací lístky - ale ráno už byly tyto lístky vyplněné. Zdokumentovat se však případ nepodařilo, pod záminkou hygienické očisty museli všichni opustit volební místnost, kde byly rovněž vypnuty kamery - a mezitím byl trezor nově zaplombován. Policie podle serveru OVD-info zadržela některé pozorovatele, včetně Iriny Faťjanovové, bývalé šéfky petrohradského štábu uvězněného opozičního vůdce Alexeje Navalného, jehož hnutí úřady zakázaly. Nakonec ji policie propustila bez sepsání protokolu. Faťjanovová na sociální síti informovala o případu, kdy ve volební místnosti chytili při činu muže, který k urně přišel s balíkem hlasovacích lístků se zaškrtnutým jménem dcery předsedy petrohradského sněmu. Ta ovšem prohlásila, že s "provokací opozice" nemá nic společného. V Novosibirsku trestně stíhají pozorovatele Svetomira Juna, který nahrál video o tom, že volební místnost nebyla přes noc uzamčena, ani ji nikdo nehlídal. Nyní je podezřelý z šíření lživé zprávy. Předsedkyně ústřední volební komise Ella Pamfilovová mezitím naopak obvinila z porušování pravidel nezávislá média a varovala je, že to pro ně nezůstane bez následků. Na podivuhodné věci upozorňují pozorovatelé také při elektronickém hlasování. Server Meduza pod titulkem "Neuvěřitelné štěstí" informoval, že mluvčí prezidenta Vladimira Putina Dmitrij Peskov vyhrál soutěž vedenou mezi voliči na podporu hlasování přes internet a obdržel 10.000 bodů, které může vyměnit za slevové kódy na nákupy v supermarketech Diksi a Magnit, jakož i v řetězcích jídelen a kaváren. Účastníci mají také šanci vyhrát byt v Moskvě či auto.