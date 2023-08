V Rusku se toho mnoho nestane bez vědomí Putina, řekl Biden k Prigožinovi

Washington - V Rusku se toho mnoho nepřihodí bez vědomí ruského prezidenta Vladimira Putina. V komentáři k dnešnímu pádu letounu, na jehož palubě byl podle seznamu pasažérů i šéf žoldnéřské Wagnerovy skupiny Jevgenij Prigožin to řekl americký prezident Joe Biden. Informovala o tom agentura Reuters.

"Nevím jistě, co se stalo. Ale nepřekvapuje mě to," řekl Biden k pádu letounu v ruské Tverské oblasti severně od Moskvy, při němž zahynulo deset lidí. "V Rusku se neděje mnoho věcí, za kterými by nestál Putin, ale nevím dost na to, abych znal odpověď," dodal. Bílý dům předtím oznámil, že Biden byl v této věci informován.

Podle poradce kanceláře ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Mychajla Podoljaka událost svědčí o tom, že Putin "nikomu neodpouští". "Demonstrativní likvidace Prigožina a velení Wagnera dva měsíce po pokusu o puč je Putinovým signálem ruským elitám před volbami v roce 2024. 'Dejte si pozor! Neloajalita se rovná smrti'," napsal Podoljak na sociální síti X (dříve Twitter).

Na Putina v souvislosti s pádem Prigožinova letounu ukázal také polský ministr zahraničí Zbigniew Rau. "Měli bychom velký problém jmenovat někoho, kdo by si intuitivně myslel, že jde o náhodu. Stává se, že političtí oponenti, které Vladimir Putin považuje za hrozbu své moci, neumírají přirozenou cestou," řekl ve státní zpravodajské stanici TVP Info.