V Rusku opět přes 10.000 nemocných, ve Španělsku dalších 229 obětí

Berlín/Moskva - Ve Španělsku za poslední den přibylo 229 zemřelých po nákaze koronavirem, je to mírně více než ve čtvrtek, kdy bylo úmrtí 213. Počet potvrzených případů nákazy koronavirem v Rusku v uplynulých 24 hodinách stoupl o 10.699, celkem tak země zaznamenala už 187.859 infikovaných. Je to už šestý den v řadě, kdy má Rusko nárůst více než 10.000 nově nemocných. Německo ve čtvrtek zaznamenalo 1209 nových případů nákazy koronavirem. Mrtvých podle Institutu Roberta Kocha (RKI) bylo 147, čímž se počet obětí vyšplhal na 7266.

Británie hlásí 626 nových obětí nákazy, více než ve čtvrtek

V Británii vzrostl za poslední den počet obětí koronaviru o 626. To je takřka o sto více než ve čtvrtek, kdy úřady oznámily 539 úmrtí. Celkem už v zemi na komplikace spojené s nemocí covid-19 zemřelo 31.241 lidí. S odvoláním na ministra životního prostředí o tom informovala agentura Reuters.

Ministr George Eustice na dnešní tiskové konferenci uvedl, že kabinet v nejbližší době nehodlá příliš měnit podobu současných koronavirových opatření.

"Musíte být realističtí, žádná dramatická změna přes noc nenastane. Budeme velice, velice opatrní, až uvolníme restrikce," řekl ministr. Další vládní kroky v souvislosti s bojem proti nákaze má v neděli ohlásit premiér Boris Johnson.

Británie je co do počtu obětí pandemie koronaviru nejvíce postiženou zemí v Evropě a druhou na světě po Spojených státech, které registrují bezmála 76.000 mrtvých.

V Rusku šestý den v řadě přibylo přes 10.000 lidí s covidem-19

Počet potvrzených případů nákazy koronavirem v Rusku v uplynulých 24 hodinách stoupl o 10.699, celkem tak země zaznamenala už 187.859 infikovaných. Je to už šestý den v řadě, kdy má Rusko nárůst více než 10.000 nově nemocných. S koronavirem za uplynulý den v zemi zemřelo dalších 98 lidí, mrtvých tak už je 1723. S odvoláním na údaje krizového štábu o tom informovala agentura Reuters.

Proti rekordní čtvrteční bilanci počet nakažených mírně klesl. Úřady tehdy informovaly o 11.231 nově nakažených. Mírně ale narostl počet mrtvých, který naposledy činil 88.

Denní přírůstky nově nakažených jsou v Rusku v poslední době stabilně vysoké a stabilní je nadále i bilance úmrtí, kterých je v květnu vždy méně než sto.

Španělsko hlásí dalších 229 obětí koronaviru

Ve Španělsku za poslední den přibylo 229 zemřelých po nákaze koronavirem, je to mírně více než ve čtvrtek, kdy bylo úmrtí 213. Informovalo o tom dnes ministerstvo zdravotnictví. Nákazu virem SARS-CoV-2 testy potvrdily u dalších 1410 osob, takže nárůst byl vyšší než předchozí den.

Celkem už se ve 47milionové zemi koronavirem infikovalo 222.857 lidí, 26.299 z nich zemřelo. Vyléčených je 131.148.

V první půlce tohoto týdne se počet obětí držel pod číslem 200. V pondělí i v neděli ministerstvo hlásilo shodně 164 nových úmrtí. V úterý bylo mrtvých 185. Ještě před měsícem na vrcholu epidemie umíralo denně až čtyřikrát více lidí, nejvíce úmrtí Španělsko zaznamenalo 2. dubna: 920.

Země v pondělí uvolnila část opatření zavedených v boji s koronavirem, otevřela například některé obchody či rozšířila služby restaurací. Při cestách veřejnou dopravou musí Španělé nově nosit roušky nebo si jinak zakrývat ústa a nos.

Německo hlásí dalších 1209 nakažených a 147 mrtvých

Německo ve čtvrtek zaznamenalo 1209 nových případů nákazy koronavirem. Mrtvých podle Institutu Roberta Kocha (RKI) bylo 147, čímž se počet obětí vyšplhal na 7266. Německý statistický úřad dnes uvedl, že od konce března v zemi umírá více lidí, než je pro toto roční období obvyklé. Nejspíš je to právě kvůli koronaviru a nemoci covid-19, kterou způsobuje.

Podle předběžných údajů statistiků zemřelo v týdnu od 23. do 29. března nejméně 19.385 lidí, což je o dvě procenta více než za stejné období v průměru let 2016 až 2019. V týdnu od 30. března do 5. dubna bylo úmrtí nejméně 20.207, což je o devět procent více než v průměru posledních let. V posledním sledovaném týdnu - od 6. do 12. dubna - zemřelo nejméně 19.872 osob, což je o 11 procent více než v průměru posledních let.

Vzhledem k tomu, že za normálních okolností už v tomto ročním období klesá počet úmrtí na běžnou chřipku, vychází statistický úřad z toho, že za zvýšený počet mrtvých může současná pandemie.

Institut Roberta Kocha dnes také uvedl, že dosud zaznamenal celkem 167.300 nákaz. Na 141.700 lidí se podle jeho odhadu už vyléčilo, jen za čtvrtek jich přibylo asi 1800.

Nejvíce infekcí - téměř 44.000 - ze všech spolkových zemí dosud registrovalo Bavorsko. Na každých 100.000 obyvatel tam připadá 336 ověřených případů nákazy, zatímco celoněmecký průměr činí asi 200.