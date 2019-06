V Rusku odsoudili polského občana za špionáž ke 14 letům vězení

Moskva - Soud v Rusku dnes poslal na 14 let do trestanecké kolonie polského občana, který se pokusil vyvézt součásti systému protivzdušné obrany S-300 do Polska. S odvoláním na tiskovou službu ruské tajné služby FSB o tom informovala agentura Interfax.

Vyšetřování podle soudu odhalilo, že polský občan Marian Radzajewski se pokusil zorganizovat vývoz dílů ruského systému protivzdušné obrany S-300 do Polska. Obsahem bylo přitom i státní tajemství. Příslušníci FSB ho zadrželi ve chvíli, když se snažil domlouvat detaily převozu.

Soud s polským občanem začal už 10. června, ale až dosud byl držen v utajeném režimu. Polák ve vazbě pobývá od konce dubna loňského roku, kdy byl podle médií zatčen přímo při činu. Radzajewki, který v Rusku působil jako jednatel své soukromé firmy, vinu odmítá a proti rozhodnutí se odvolal.