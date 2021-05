V Rusku našli pohřešovaného lékaře, který léčil Navalného

Omsk (Rusko) - V Omské oblasti na Sibiři dnes našli pohřešovaného ministra zdravotnictví oblastní vlády, který byl tři dny ztracený v hlubokém lese. Oznámila to ruská média s odvoláním na místní úřady. Pohřešovaný Alexandr Murachovskij dříve působil jako primář nemocnice, kde byl loni v srpnu po kolapsu hospitalizován s otravou opoziční předák Alexej Navalnyj.

Murachovskij se pohřešoval od 7. května, kdy na terénní čtyřkolce odjel z lovecké základny ve vsi Pospelovo do hlubokého lesa. Známí se ho nejprve pokoušeli najít sami, ale nakonec se v sobotu obrátili na policii. V neděli se podařilo najít ministrovu čtyřkolku, ale Murachovskij zůstával nezvěstný.

Do pátrání se zapojila stovka policistů, záchranářů a dobrovolníků, jakož i vrtulník a bezpilotní stroje. ale ministr se nakonec objevil sám, když přišel do vsi Basly. "Byl přepraven do okresní nemocnice a podle předběžných údajů se cítí uspokojivě," citovala agentura TASS vyjádření oblastních úřadů, které slíbily později podat podrobnější informace.

Devětačtyřicetiletý Murachovskij se stal členem oblastní vlády loni v listopadu. Po jeho předchůdkyni Irině Soldatovové úřady vyhlásily mezinárodní pátrání kvůli podezření, že se při nákupu zdravotnického zařízení dopustila zpronevěr v řádu milionů rublů.

Jako primář dal Murachovskij loni v srpnu - po průtazích a naléhání německých lékařů - souhlas s přepravou Navalného do Berlína. Tvrdil, že omští lékaři nenašli v opozičníkově organismu stopy jedu a že se nejspíše jednalo o metabolickou poruchu.

List Kommersant připomněl, že ve stejné omské nemocnici pracovali dva lékaři, kteří letos náhle zemřeli: bývalý Murachovského zástupce pro anesteziologii a reanimaci Sergej Maximišin a šéf oddělení traumatologie a ortopedie Rustam Agišev.

Navalnyj zkolaboval při vnitrostátním letu ze sibiřského Tomsku do Moskvy a letoun nouzově přistál v Omsku. Podle pozdějšího vyjádření německých expertů byl otráven nervově paralytickou látkou ze skupiny novičok, kterou vyvíjel někdejší Sovětský svaz. To potvrdila i Organizace pro zákaz chemických zbraní.

Navalnyj otravu připsal přímo ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi a jeho tajné službě. Kreml podobná obvinění odmítá. Evropská unie za otravu uvalila sankce na Putinovy spolupracovníky a Rusko odpovědělo odvetnými sankcemi. Navalného, který se v Německu zotavil, ruské úřady po návratu do vlasti zadržely a poslaly na dva a půl roku do vězení, když mu letos v únoru dřívější podmíněný trest za údajnou majetkovou trestnou činnost změnily na trest nepodmíněný.